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أول رد "قوّاتي" على كلمة الرئيس عون

31
OCTOBER
2019
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توقف نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الاعمال غسان حاصباني عند بعض النقاط التي جاءت في كلمة رئيس الجمهورية ميشال عون لمناسبة انقضاء نصف ولايته كدعوته لتشكيل حكومة ترضي الشعب اللبناني وتحصل على ثقته، حكومة بعيدة عن المحاصصات والتسييس، مؤكداً ان هذا ما يطالب به الناس وهو ما طالبت به "القوات اللبنانية" سابقاً.

وقال عبر "الجزيرة مباشر": "على الكتل النيابية ان تسمي رئيسا للحكومة وان تتيح له تشكيلها بعيدا عن المحاصصات والحسابات السياسية، ولنر كيف ستستجيب الكتل السياسية لما سبق وطالبنا به".

كما اعتبر حاصباني ان دعوة رئيس الجمهورية لتطبيق القوانين القائمة امر اساسي، مضيفاً: "في هذا الاطار رأينا بعض المشاكل التي حصلت في ملف الكهرباء جراء اصرار البعض على تعديل القانون قبل تطبيقه وتقليص دور الهيئة وهذا خرق لمبدأ الهيئات الناظمة المستقلة وللشفافية. لذا نحن اعترضنا على هذه النقطة التي ما زالت واردة في الورقة الاصلاحية".

تابع: "علينا ان نعالج التحديات الواحدة تلو الاخرى وعلينا ان نسابق الوقت لأنه ليس لمصلحتنا. ما نخشاه دائما ان تتحول العنواين الكبرى الايجابية - وقد تعودنا عليها منذ عقود عند التطبيق الى تفسيرات خاطئة او التفاف حولها".

وسأل حاصباني: "نتكلم عن قضاء مستقل ولكن اذا كانت التعيينات والتشكيلات القضائية تحصل بشكل غير شفاف وبناء على محسوبيات، فكيف يمكن ان نعتمد على القضاء؟" اذ قد تحول محاربة الفساد إلى ملاحقة للاخصام السياسيين".

وختم: "كل الامور التي طرحها الرئيس عون يمكن تحقيقها ولكن عبر آليات شفافة وعادلة وتحت مراقبة من الشعب الذي انتفض اليوم ويرفض الكلام الفضفاض ويطالب بعمل شفاف على ارض الواقع".

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