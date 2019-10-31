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النائب ادكار طرابلسي: لان ذاكرة الناس قصيرة ولأن الشهادة للحق واجب اشارككم بلائحة تستعرض بعض انجازات العهد باول 3 سنوات. مع دعائي ليطيل الله بعمر فخامة الرئيس ويباركه ويبارك لبنان في الاعوام الثلاثة القادمة.







بسط الأمن على الأراضي اللبنانية

• الاستقرار الأمني الاول من نوعه منذ 2006

• تحرير جرود عرسال وراس بعلبك من الإرهابيين.

• تحييد لبنان عن حروب المنطقة وصراعاتها المسلحة.

• دخول الجيش وبدء القبض على المخالفين في البقاع والعمل على فرض هيبة الدّولة.

• اقفال المعابر غير الشرعية.

إقرار الموازنة العامة وإنجازها بعد سنين من غياب.

• خفض موازنات الصناديق والمجالس في موازنة 2019

• إنتظام الماليّة العامّة وإقرار 3 موازنات بعد غيابها ل12 سنة.

• فرض قطع الحساب من سنة ال1993 الذي انهاه مدير عام وزارة المالية خلال مدة تقل عن 6 اشهر من اليوم، وكشف مليارات من الليرات المنهوبة أو المهدورة التي يُدقّق فيها ديوان المحاسبة والذي من المفروض أن يكون قد انهى عمله ليقدمه لمجلس النواب. وتحويل الحسابات المالية للنيابة العامة المالية.

• إقرار سلسلة الرتب والرواتب وحقوق الموظفين.

• عمل مميّز للجنة المال والموازنة في كشف موضوع آلاف الوظائف (الزبائنية السياسية قبيل الإنتخابات النيابية)

• اعفاء المالكين للعقارات الواقعة عليها المخيمات الفلسطينية من رسوم الإنتقال والتسوية.

التعيينات القضائية وتحرير القضاء ومحاربة الفساد.

• إقرار التعيينات القضائية بعد ان كانت المواقع بالوكالة

• البدء بتحرير القضاء وحمايته وتسريع المحاكمات، واحالة قضاة ومدراء وموظفين الى القضاء.

• بيان صادر عن المجلس الأعلى للقضاء يؤكد الإلتزام بمكافحة الفساد.

• البدء بمحاربة الفساد في المرافق العامّة وكف يد مدير عام وتوقيف مدير عام ثاني.

• إعتماد الشّفافيّة في الكلّيّة الحربيّة لأوّل مرّة، كما إحالة الضبّاط والعسكريين الفاسدين للقضاء.

• وضع يد التّفتيش المركزي على ملفات فساد كبيرة والتّحرّك لتنظيف الإدارات العامة وعشرات البلديات.

• الابراء المستحيل يصبح إخبارًا.

• استدعاء وزراء للقضاء (رغم عدم تلبيتهم الدعوة).

• ملفات عديدة درستها وزارة مكافحة الفساد، ورفع إخبارات متنوعة.

قانون الانتخاب

• إقرار قانون انتخابي جديد على أساس النسبية وذلك لأول مرة في تاريخ لبنان مما حسّن نسبة التمثيل باتجاه تحقيق المناصفة الفعلية وإشراك المغتربين.

• كسر احتكار التمثيل الطائفي والمناطقي.

• اجراء انتخابات سمحت بدخول أكثر من سبعين نائب جديد إلى البرلمان حركّوا عمل اللجان بجديّة لم تشهدها العهود السابقة.

قانون استعادة الجنسية

• إقرار قانون استعادة الجنسيّة للمتحدّرين من أصل لبناني.

إقرار القوانين البيئية.

• إقرار خطة الكسارات أخيرا ووضعها موضع التنفيذ. اقفال العديد من الكسارات.

• إقرار خطّة لمعالجة النّفايات الصّلبة باعتماد حلّ لا مركزي.

• اقرار قانون الفرز من المصدر وعلى البلديات والمواطنين التعاون لانجاح الخطة

• بداية تنظيم الصيد البري.

وضع لبنان على الخريطة العالمية.

• جعل لبنان مركز دولي لأكاديمية الانسان للحوار وتلاقي الحضارات.

• الفوز بدعوى على اسرائيل ب846 مليون دولار نتيجة مخلفات حرب تموز.

• مواقف مميزة لرئيس الجمهورية في الدفاع عن لبنان والنازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى بلادهم من على منبر الأمم المتحدة.

بحث عن حلول للاجئين السوريين

• بدء إعادة النّازحين رغم العراقيل الدّاخليّة والخارجيّة ومنع توطينهم بموقف حازم من الرّئيس.

إقرار رؤية إقتصادية.

• وضع خطة ماكنزي الإقتصادية.

• بدء العمل بمشاريع إنمائية وإنتاجية كبيرة لها أثرها الاقتصادي الكبير مثل مرفأ جونية، السدود، المناطق الاقتصادية الحرة.

• الإنترنت صارت أسرع.

تخفيف الهدر وتحقيق وفر بقطاع الجمارك.

• قطاع الجمارك الّذي بدأ يفضح عمليّات التّهريب بشكل مكثّف ويزيد ايرادات الدولة بفضل المزادات التي تحصل على بضائع مكدسة من التسعينيات.

• إهراءات القمح في مرفأ بيروت الّتي حقّقت أرباحًا تخطّت أرباح العام الماضي وهي في تزايد.

• كازينو لبنان زادت ارباحه بفضل منع الهدر والإدارة الحكيمة، وهي في تزايد.

• اقفال المؤسسة العامة لضمان الاستثمار وهي مؤسسة حكومية غير مجدية والمطالبة بإقفال غيرها من المؤسسات غير المجدية.

• طرح حلول لضبط التهريب والتهرب الضريبي وتحفيز السياحة الداخلية وتحويل اقتصادنا الى اقتصاد منتج

بناء جسر جل الديب وإقرار توسيع أتوستراد جونية.

• اقامة جسر جلّ الدّيب وانهائه بسرعة قياسيّة وتوسيع أوتوستراد جونية (الّذي انتهت المناقصة حوله والكلفة تقل بكثير عما كانت تكلف طريق مثله في الماضي) وإنشاء اوتوستراد العقيبة، والموافقة على جميع ملفّات معامل الكهرباء بعد عرقلة.

اتفاقيات تجارية جديدة لتصدير الإنتاج اللبناني إلى أسواق جديدة.

• تعزيز التجارة بتخصيص وزارة لها.

• تصريف منتوجات كالنّبيذ والعرق وزراعات أخرى إلى الخارج.

إنشاء السدود لتأمين المياه والكهرباء.

• الإنتهاء من العمل في سد القيسماني وامتلائه بالماء

• البدء بسدّي جنّة وبسري في هذا العهد بعد عرقلات متنوعة والسدود الاخرى في طور التنفيذ

• اقرار مشاريع عديدة (منها الفايبر اوبتيك) في الوزارات .

النفط والغاز

• وضع لبنان على خارطة الدول النفطية وإقرار مراسيم النّفط والتّوقيع على اتّفاقيّة الشّفافيّة ولبنان هو أول دولة توقع على الاتفاقية قبل الاستخراج. وتوقيع اتفاقيات للتنقيب عن النفط مع 4 شركات عالمية. وتلزيم أوّل بلوكين، كما سيبدأ الحفر في اول بئر بالبلوك 4 بين تشرين الثاني وكانون الاول من هذا العام.

إقرار خطة الكهرباء لبناء المعامل مع سقف زمني

• وأخيرًا، تمّ إقرار خطة الكهرباء كما كانت مطروحة في ال2010

• بدء العمل في معمل دير عمار في 19 أيلول 2019 كما تم تحضير دفاتر الشروط لباقي المعامل وقد قُدِّمت الى مجلس الوزراء وساهم في اعدادها استشاريون عالميون.

• الأنتهاء من معملي الزّوق والجيّة في ال2017 وزادا 3 ساعات تغذية ولولا وجود النازحين الذين يأخذون 5 ساعات يوميا 86% منها مجاني) بحسب دراسة الUNDP، لكانت زادت 8 ساعات

• بدء مشروع انتاج الكهرباء من طاقة الرياح في عكار وينتهي بعد اقل من سنة

• كما اصبح لدينا حوالي ال120 ميغاواط كهرباء عبر الطاقة الشمسية وسيصبح 12% من انتاجنا عبر الطاقة الشمسية في نهاية ال2020

• كما تم تركيب الالواح لانتاج الكهرباء عبر الطاقة الشمسية في 12 منشأة حكومية تقريبا توفّر الملايين على الدولة

• حملة نزع التعديات وتفعيل الجباية زادت من مداخيل الدولة 275 مليار ليرة حتى شهر أيلول

• قرار تركيب العدادات وفّر على المواطن وحماه من تسلّط مافيات المولدات لحين انتهاء بناء المعامل

وضع خطة لاعادة الحقوق للمهجرين لاول مرة

• البدء باقفال وزارة المهجرين وتنفيذ الإخلاءات المتبقية مع الغاء 900 ملف وهمي وبذلك توقف الهدر وقام الوزير بإعادة طابق ليست الوزارة بحاجة له لمالكيه.

اقرار القوانين

• فضلًا عن إقرار قوانين في مجلس النّوّاب، وأغلبيّتها السّاحقة كان سبق وطرحها فخامة الرئيس عندما كان نائبًا ورئيسًا لتكتْل التّغيير والإصلاح، كقانون النّفط، قانون الوصول إلى المعلومات، قانون حماية كاشفي الفساد، قانون المخفيّين قسرًا وقانون المعالجة المتكاملة للنّفايات الصّلبة.

• وهناك اقتراحات سبق وقدّمها الرئيس عون عندما كان نائباً حول: (1) انشاء محكمة خاصة للجرائم الواقعة على المال العام (من 2013)، (2) استرداد الدولة للأموال المنهوبة، (3) رفع السرية المصرفية عن الرؤساء والوزراء والنواب وموظفي الفئة الأولى الحاليين والسابقين، (4) رفع الحصانات عن الوزراء والنواب والموظفين وكل من يتعاطى الشأن العام، وهذه كلها تحتاج لإقرارها في مجلس النواب، ليصير جميع المسؤولين عرضة للمساءلة والمحاسبة.

في السياسة

• تعزيز الوحدة الوطنية بين المكونات السياسية في لبنان.

• انقاذ رئيس الحكومة سعد الحريري من توقيفه، وردّه بكرامته إلى رئاسة الحكومة اللبنانية.

• احياء الميثاقية بعمقها.

• صون الحريات العامة وحق التظاهر دون قمع.

• اعادة ثقة اللبناني بدولته عبر محاربة الفساد وتنفيذ الورقة الإقتصادية الإصلاحية واقرار مجموعة تشريعات.