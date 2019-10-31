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وليد الأشقر: لا أؤيد فكرة حكومات الوحدة الوطنية

31
OCTOBER
2019
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علق عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر وليد الأشقر على طرح شعار اسقاط النظام و عدم الاكتفاء باستقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، بأنّ تركيبة النظام اللبناني مختلفة عن تركيبة اي نظام اخر في العالم. ففي التركيبة اللبنانية هناك مجلس نواب ينتخب رئيس الجمهورية و يعطي الثقة للحكومة ورئيسها وبالتالي لا يمكن اسقاط رئيس الجمهورية في الشارع.
وأضاف في حديث لقناة "سكاي نيوز": "انا لا أؤيد فكرة حكومات الوحدة الوطنية خصوصاً بعد إجراء الانتخابات النيابية الأخيرة منذ عام ونيّف وفقاً للنظام النسبي، وتالياً يجب أن يكون هناك حكومة أكثرية مقابل فريق معارض خارج السلطة يتابع و يراقب عمل الحكومة. ولكن تركيبة لبنان الطائفية منعت حصول ذلك".
مضيفاً ان هناك صراعات داخلية داخل الحكومة الحالية، وهذا ما أدى الى استقالتها. لو كانت حكومة متجانسة ومشكّلة من فريق أكثري لما وصلنا الى هذا الحال.
وأكد اننا "لا نتمسك بالنظام الطائفي مطلقاً خاصةً اننا حزب يدعو لاقامة الدولة العلمانية المدنية في لبنان. انما التركيبة الحالية فرضت علينا ان نكون جزءاً من النظام الطائفي في البلد. مشيراً الى ان التيار ابعد ما يكون عن الخطاب الطائفي.
أضاف: الخطاب الطائفي الذي يُتَّهَم به التيار الوطني الحر هو في الواقع كلام غير دقيق مطلقاً اذ ان الواقع الحالي في البلاد هو واقع طائفي. و نحن كتيار وطني حر نتعامل مع الامور بواقعية و نتعاطى مع اي ملف من منطلق وطني رغم ان كل اجهزة الدولة ترتكز على المنطق الطائفي.
وختم قائلاً: نحن مع مطالب الشارع لكن هذه المطالب عليها ان تكون واضحة لنتمكن من تحقيقها. كما ان رئيس الجمهورية اعلن استعداده للقاء اي مجموعة للنقاش بأي مطالب محقة في هذا المجال

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