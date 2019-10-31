السيد هاشم صفي الدين: حزب الله تحمل الكثير ..

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أكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين ان المطلوب حكومة تلبي صرخات وحاجات ومعيشة وبطالة الناس، والحكومة الجديدة يجب ان تقنع الناس انها قادرة على تلبية المطالب المحقة وانها نزيهة بعيدة عن املاءات السفارات، لافتا انه اذا استمر الاختباء وراء التجييش الطائفي لا يمكن للحكومة ان تحل مشاكل البلد.



واكد ان هذه الشروط الاساسية اذا توافرت بإمكان الحكومة التي ستأتي ان تعالج المشاكل. واكد ان حزب الله تحمل الكثير على مدى اسبوعين ليحمي لبنان لا ليحمي افرادا وجهات. كلام السيد صفي الدين جاء خلال مؤتمر الهوية الاسلامية وسبل المحافظة عليها الذي نظمته الهيئات النسائية في حزب الله .