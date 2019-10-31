النائب أسعد درغام للـ OTV: رئيس الجمهورية سيخاطب اليوم اللبنانيين بجرأته وصراحته المعهودة، وكلمته ستحدد المرحلة المقبلة

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النائب أسعد درغام للـ OTV

ــ لم يتخذ "تكتل لبنان القوي" بعد القرار حول من سيسمي لتشكيل الحكومة، وبالطبع الرئيس الحريري مطروح، ولكن الأكيد أن الشخص الذي سيتم تكليفه سيتم الاتفاق معه مسبقا حول العناوين التي سنعمل عليها في الحكومة المقبلة، لا يمكن ترك الأمور مفتوحة لأن هناك أموراً لا يمكن إرجاؤها والوقت ضاغط جدا.

ــ رئيس الجمهورية سيخاطب اليوم اللبنانيين بجرأته وصراحته المعهودة، وكلمته ستحدد المرحلة المقبلة.

ــ نحن في انتظار أن يحدد رئيس الجمهورية موعد الاستشارات النيابية الملزمة، عندها نجتمع ونضع تصورنا ونقرر كل الخطوات المقبلة.

ـــ الحكومة الجديدة ستكون على قدر تطلعات الناس، والمتظاهرين الذين أعربوا فعلا عن وجعهم، وليس من حاول خطف الحراك وحرفه عن مساره.

ـــ الورقة الإصلاحية مهمة للغاية ونؤكد على التزام التكتل ببنودها وماضون في محاربة الفساد وإعادة الأموال المنهوبة التي سنعمل عليها ضمن القضاء والقوانين، ويجب أن نبدأ بالإجراءات التي تحارب الفساد والفاسدين.

ـــ علينا أن نتعلم من التجربة السابقة وسنصارح الشعب اللبناني ونسمي المرعقلين في المرحلة المقبلة. الوقت لم يعد لصالحنا، التحديات الاقتصادية والمالية خطيرة وعلى الجميع أن يكونوا على قدر المسؤولية.

ـــ لا يمكن وضع فيتو على أحد كل كتلة تسمي من يمثلها، علينا التخلص من وضع الفيتويات على البعض، إن كان في اختيار الممثلين في مجلس الوزراء أو في ملف مكافحة الفساد، والدفاع عن البعض فقط لأنه ينتمي لطائفة معينة.

ـــ ما حصل في عكار يوم أمس خطير، قد يكون حصل خطأ في مكان ما، ولكن الأكيد أن أحدا لا يمكنه الدخول بين الجيش وأبناء محافظة عكار التي تشكل خزان الجيش اللبناني.

ــ نوجه التحية للعقلاء وفاعليات المنطقة السياسية والاختيارية والبلدية الذين منعوا تمدد الاشكال وعملوا على التهدئة، ولا يجب أن ننسى أن بلدة ببنين دفعت ثمنا غاليا خلال حرب البارد، وقدمت الشهداء.

ـــ استهداف المقاومة هو إستهداف للبنان ولا أعتقد أن هناك مصلحة لأحد بضرب ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة، الحكومة المقبلة وبحال كانت حكومة تكنوقراط سيكون امامها حل المشكل الاقتصادي والآزمات المالية الخطيرة التي تواجه لبنان. لأن المستقبل أشد خطورة مما نحن عليه اليوم، الانهيار سيكون على رأس الجميع.

ـــ لم نستهدف أي مكون من مكونات لبنان، لبنان محكوم بالجلوس مع بعضنا البعض لماذا تضييع الوقت، نحن مستعدون لكل التضحيات تحت سقف بناء الدولة والشفافية ومكافحة الفساد.

ـــ نطالب بجلسات علنية لمجلس النواب فمن حق الناس أن تعرف من هي الكتل التي تقدم المشاريع الاصلاحية، وتسعى فعلا لبناء الدولة.

ـــ من الهواجس المطروحة كيفية التعاون مع المجتمع الدولي، وتسمية شخصية لرئاسة الحكومة تحظى بثقة المجتمع الدولي.

ـــ هل يعقل وجود مليون ونصف نازح سوري مع ما يرتبونه من أعباء مالية وإقتصادية واجتماعية ولا نسمع أي صوت يطالب بحل أزمة النازحيين؟