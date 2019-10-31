الحريري حيّا سلمية الانتفاضة الشعبية "رغم محاولات ميليشياوية للإساءة إليها" !

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ترأس الرئيس سعد الحريري اجتماع المكتب السياسي لـ"تيار المستقبل" الذي انعقد، ظهر اليوم، في بيت الوسط، في حضور جميع أعضائه، وناقش في خلاله التطورات الميدانية للانتفاضة الشعبية التي حيا سلميتها، التي استمرت عليها، برغم محاولات ميليشياوية للإساءة إليها وإخراجها عن توجهها الوطني وتطييفها.



وشدد المكتب السياسي على الهوية الوطنية للحراك الشعبي في كل المناطق، وهو الحراك الذي حقق نقلة نوعية في المسار الوطني اللبناني ونجح بقوة في تخطي الاصطفافات الطائفية وحواجز الولاءات العمياء.



وإذ نوه بردود الفعل الشعبية التي رافقت استقالة الرئيس سعد الحريري والالتفاف الشعبي حوله في العاصمة بيروت والعديد من البلدات والمدن في الشمال والبقاع والجنوب، ناشد المناصرين والأحبة في كل المناطق التجاوب مع نداءات الرئيس الحريري، بأن يلتزموا موجبات السلامة الوطنية، وتجنب محاولات الاستفزاز والامتناع عن اقفال الطرقات والتعاون مع الجيش والقوى الأمنية في المحافظة على الهدوء والانتظام العام.



ان "تيار المستقبل" يتطلع للنجاحات المطلبية والسياسية الوطنية التي حققها الشباب اللبناني في كل الساحات، ويتوقف أمام الدور الاستثنائي والمميز الذي اضطلعت به فتيات ونساء لبنان في تقديم أرقى الصور عن مشاركة المرأة في الحراك الشعبي.