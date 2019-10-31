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أشارت مصادر رفيعة لقناة "OTV"، الى أنّ "الاتصالات مكثفة وليس صحيحًا أنّ العلاقات مقطوعة، فالكلّ يتواصل مع الكلّ ولو لم يكن بالمباشر وعبر الواسطة الموثوقة".

ولفتت، الى أنّ "الاتصالات تنطلق من عدم رغبة رئيس الجمهورية ميشال عون بالبقاءِ طويلًا في تصريف الاعمال باعتباره نوعًا من انواعِ الفراغِ".

وشدَّدت المصادر، على أن "لا احد يضع فيتو على عودة سعد الحريري الى رئاسة الحكومة لكن يجب أن تكون عودته كريمة وهو مرحبٌ به لكن من دون شروط تعجيزية".

وأوضحت، أنّه "لا يجري التفتيش عن بديلٍ لكن عن شخصية تستطيع أن تؤلِّفَ حكومة متجانسة ومتماسكة من وجوهٍ نظيفةٍ بهدفِ الانقاذ المالي والاقتصادي".

وأكدت المصادر، أن "لا تأخير في الدعوة لاستشارات نيابية والرئيس عون لن يبادر الى مشاورات نيابية اذا لم يكن متأكدًا من أنّ ما سينجم عنها هو تسمية شخصية تنال الاكثرية في مجلس النواب إن ألّفَت حكومة وموثوق بها على احقاق المطالب المحقة للناس وحقوقهم".

وشددت، على أنّه "بعد كلمة الرئيس عون الليلة تنجلي الامور حول توجهاته الكبيرة وستحمل اجابات على كلّ النقاط التي تشغل بال اللبنانيين".