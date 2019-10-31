living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أبو زيد في ذكرى انتخاب عون :باقون مع سيّد العهد ومراهنون على قيادته لبنان الى برّ الأمان

31
OCTOBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أطلق النائب السابق أمل أبو زيد سلسلة تغريدات اليوم في الذكرى السنوية الثالثة لانتخاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون جاء فيها " يبدأ اليوم النصف الثاني من ولاية فخامة الرئيس ميشال عون، الذي كان لي شرف انتخابه في البرلمان، في ظل تحديات كبيرة تفرض على العهد مواجهتها بكل حكمة وعزم وارادة بعد سلسلة إنجازات طبعت النصف الاول من الولاية.
 
1- تحقيق الاستقرار الامني والانتصار على الارهاب وعدم التهاون أو التساهل في وجه التهديدات الاسرائيلية 
 
2- شكّل انتخاب رئيس الجمهورية فرصة حقيقية على مستوى بناء الدولة وإنتظام عمل المؤسسات الدستورية 
 
3- اعتماد النزاهة والشفافية في الادارة والقضاء.
 
4- إستطاع سيّد العهد استرجاع وتثبيت موقع لبنان على المستويين العربي والدولي.
 
5- دافع عن سيادة واستقلال لبنان والقضايا العربية المحقة رافضاً من أعلى المنابر الدولية والعربية.
 
6- رفض " صفقة القرن " وكل أشكال التوطين وتمسّك بإعادة النازحين السوريين الى ديارهم مشككاً بوجود لعبة دولية لتحويلهم رهائن والمقايضة بهم عند فرض التسويات والحلول على حساب لبنان ومصلحته العليا، وهذا الموقفان كلّفا العهد الكثير من الاثمان ".
 
واضاف أبو زيد " في الاشهر القليلة الماضية وبعدما بلغت الازمة الاقتصادية والمالية المتراكمة منذ سنوات حداً يهدّد اللبنانيين في اقتصادهم
 
ومعيشتهم، بادر رئيس الجمهورية الى جمع رؤساء الاحزاب والكتل السياسية لوضعهم امام مسؤوليتهم الوطنية وطرح امامهم:
 
1- ورقة اقتصادية تنتشل البلد من الحالة المتردّية 
 
2- ورقة تحقّق للشعب اللبناني طموحاته وآماله في اقتصاد منتج وتعزيز شبكة الخدمات الاجتماعية الضرورية .
 
 
3- ورقة تعيد النمو رغم كل العراقيل التي توضع عن قصد وعن غير قصد امام المسيرة الاصلاحية".
 
وختم أبو زيد " ومع بداية النصف الثاني من ولاية رئيس الجمهورية، نؤكد أننا باقون مع سيّد العهد ومراهنون على دوره السيادي الطليعي وعلى حكمته وقيادته لبنان الى برّ الامان متجاوزاً كل الانقسامات والمطبّات.وكلنا فخر أن النصف الثاني من الولاية يتزامن مع " مئوية لبنان الكبير " ، وفي ذلك فرصة متجددة لقسَم فخامة الرئيس الذي أدّاه تحت قبّة البرلمان بعد انتخابه في تاريخ مبارك احتراماً لدستور الامة اللبنانية وقوانينها وحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة أراضيه ".
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout