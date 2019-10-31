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أسرار الصحف ليوم الخميس 31 تشرين الأول 2019

31
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 البناء: خفايا وكواليس

خفايا
سجلت مصادر أمنية مشاركة تيار المستقبل في ساحتي طرابلس وصيدا ورفعها شعارات مساندة الرئيس سعد الحريري وتستهدف رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، واعتبرت ذلك مؤشراً على توترات رئاسية ستحكم المرحلة المقبلة، وتوقعت أن تكون عودة عمليات قطع بعض الطرقات تعبيراً عن هذا التوتر...

 

كواليس

توقفت مصادر أممية أمام المناخ الإيجابي في اجتماع اللجنة الدستورية الخاصة بسورية، ورأت فيه دليلاً على أنّ التوتر السوري التركي في مناطق شرق سورية لم ينعكس على الالتزامات بتوفير مناخات مناسبة لعمل اللجنة الدستورية…

 

 


اللواء: أسرار

همس
فوجئ دبلوماسي زار مرجعاً كبيراً بأن ما سمعه منه، لم يكن مطابقاً للتطورات في ما خصَّ استقالة الحكومة..


غمز
نقل عن رئيس حزب معارض أن معلوماته تفيد أن جهة الممانعة غير مقتنعة حتى الآن، بتشكيل حكومة تكنوقراط..


لغز
أعطى زعيم وسطي تعليمات لنوابه بالسعي لمنع أي توتر في المناطق التي يتواجد فيها أو يمثلها!

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