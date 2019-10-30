بري يعلق على دعوات التظاهر أمام مقر عين التينة

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أشار المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري في بيان الى أن "بعض وسائل التواصل الاجتماعي، تتداول دعوة للتظاهر والتواجد والانتشار حول مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وذلك نهار السبت في الثاني من تشرين الثاني في الساعة الرابعة عصرا".



وأكد أن "هذه الدعوة مشبوهة و يراد منها الفتنة واغراق البلاد بمزيد من الفوضى".



ودعا المكتب "جميع الحركيين، وانصار الحركة ومحبيها ومؤيدي دولة الرئيس بري الى البقاء في قراهم ومنازلهم ومزاولة اعمالهم كالمعتاد وذلك درءا للفتنة، ومن اجل تفويت الفرصة على الساعين لزعزعة استقرار لبنان".