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بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان: من الملح تشكيل حكومة جديدة بدون تأخير وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية وإجراء حوار شامل مع المجتمع المدني

30
OCTOBER
2019
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 أصدرت بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان بيانا، بالاتفاق مع رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في لبنان، جاء فيه: "يقر رؤساء بعثات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في لبنان بأن مواطني لبنان قد خرجوا إلى الشوارع وعبروا عن خيبة أملهم إزاء الوضع السياسي في البلاد. لقد دعوا إلى مساءلة القادة السياسيين وإلى أداء حكومي أفضل وكذلك إلى تجاوز الانقسامات المجتمعية، ويجب سماع دعواتهم.

بعد استقالة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، من الملح تشكيل حكومة جديدة بدون تأخير وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية. وندعو الحكومة إلى إجراء حوار شامل مع المجتمع المدني.

إننا نعرب عن قلقنا البالغ حيال أي انتهاك لحرية التجمع والتعبير للمواطنين وحلقات العنف الأخيرة التي طاولت الاحتجاجات. وإننا نشيد بالقوى الأمنية على سياسة ضبط النفس التي أظهرتها حتى الآن، ونواصل دعوة السلطات لحماية جميع الاحتجاجات السلمية. وتتحمل الأحزاب السياسية مسؤولية سلوك أنصارها، وندعو جميع القادة السياسيين إلى الامتناع عن الكلام الذي قد يحرض على العنف خلال الفترة الحرجة المقبلة.

يؤكد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه من جديد على الشراكة القوية والدائمة مع لبنان وشعبه ودعمنا لاستقرار لبنان وسلامة أراضيه وسيادته واستقلاله السياسي".

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