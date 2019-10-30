الطاشناق يعلّق على الاعتراف الاميركي بالإبادة الارمنية

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لفت حزب الطاشناق، في بيان، الى ان "مجلس النواب الأميركي اعتمد قرار الاعتراف بالإبادة الجماعية الأرمنية، وأقر بأكثرية 405 أصوات لمصلحة القرار في مقابل 11 ضده".



أضاف: "افتتح جلسة مناقشة القرار جيم ماك افيرني بخطاب مثير للإعجاب، مشددا على أن إقرار القرار 296 يمثل فرصة لمجلس النواب للإدلاء بموقف واضح حول الإبادة الجماعية الارمنية، والاعتراف بحصولها.



وأدلى كل من أعضاء الكونغرس آنا إيشو وإليوت إنكل وكريس سميث بشهادتهم تأييدا للقرار، وشكر افيرني المدير التنفيذي للجنة الدفاع عن القضية الأرمنية في الولايات المتحدة الأميركية آرام هامبريان".



وذكر الحزب بان "قرارا مماثلا اعتمده مجلس النواب في 1975 و1984 واعترف الرئيس الاميركي رونالد ريغن عام 1981 بـ"الابادة الارمنية"، وستتم ايضا مناقشة قرار في مجلس الشيوخ الاميركي في وقت قريب".



ورأى ان "اعتماد هذا القرار يؤكد، إلى جانب الاعتراف بالإبادة الجماعية الارمنية التي تعرض لها الشعب الارمني عام 1915 على يد الامبراطورية العثمانية وذهب ضحيتها اكثر من مليون ونصف مليون من الرجال والنساء والأطفال، الإحياء المناسب لضحايا هذه الجريمة، والرفض الحاد لإنكار الإبادة الارمنية وأهمية تعليمها وسيلة مهمة لمنع إبادات جديدة".



وشدد على ان "لجنة الدفاع عن القضية الارمنية في لبنان تحيي قرار مجلس النواب الأميركي بالاعتراف بالإبادة الجماعية الأرمنية وتؤكد أن بالاعتراف بهذه الابادة تتحقق العدالة وتنتصر حقوق الانسان".



وختم: "إن لجنة الدفاع عن القضية الارمنية في لبنان تعرب عن آمالها بإعتراف مجلس الشيوخ الاميركي بـالابادة الارمنية"، كذلك استخدام الرئيس الاميركي دونالد ترامب مصطلح "الابادة الارمنية" خلال كلمته السنوية في مناسبة 24 نيسان".