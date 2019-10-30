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الفرزلي بعد لقائه الحريري: لا يوجد خلاف في العمق حيال ما إذا كان الحريري هو الذي يجب ان يكلف او لا

30
OCTOBER
2019
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استقبل رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري، عصر اليوم، في "بيت الوسط" نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي في حضور الوزير السابق غطاس خوري وعرض معه اخر التطورات والأوضاع العامة.

 

بعد الاجتماع تحدث الفرزلي فقال: "كانت هذه الزيارة للاطلاع من دولة الرئيس على وجهة نظره حيال ما جرى والذي من الممكن ان يجري، والخلاصة هي ان الرئيس الحريري هو أحد أعمدة وحدة الوطن وأحد أعمدة الحفاظ على العيش المشترك، واعمدة منطق الممثل الحقيقي للمكون الذي ينتسب اليه، وهو أحد مقومات المناعة للبلد في وجه التحديات الخارجية".

 

اضاف: "اكرر هو أحد أسباب المناعة لهذه التحديات الخارجية، لذلك انا اعتقد انه لا يوجد خلاف في العمق اليوم حيال ما إذا كان الرئيس الحريري هو الذي يجب ان يكلف او لا، لأنه هو صمام أمان للمسألة المالية والنقدية والاقتصادية والاجتماعية، الى جنب اشقائه في السلطة ممثلي المكونات، فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس النواب. المسألة ليست مسألة ترف في التسمية، بل القضية هي مصلحة وطن ويجب تحويل ما جرى من استقالة وما سبقها الى شحنة إيجابية لإعادة إنتاج منطق الدولة بصورة سليمة تأخذ بعين الاعتبار كل المشاكل التي كانت سبب الازمة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا".

 

سئل: ما هو رأيك حيال حكومة التكنوقراط؟
أجاب: "لا مشكل، فمسألة حكومة تكنوقراط او حكومة تكنو- سياسية او سياسية، هو بمثابة استطراد وتفصيل عندما يكلف الرئيس الحريري، فهو قد أصبح متمكنا في الحياة السياسة اللبنانية وهو يعرف ماذا يجب ان يحصل".

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