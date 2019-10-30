هل ستفتح المدارس أبوابها غداً؟

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أعلن وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب أنه: "بعد قرار الجيش اللبناني بإعادة فتح الطرق في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد التداول مع المعنيين في مختلف القطاعات. وعلى أثر الإجتماع الذي عقد في الوزارة اليوم الأربعاء مع روابط أساتذة التعليم الرسمي، والذي تم فيه التداول بموضوع إعادة فتح المدارس.

ندعو جميع المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة والجامعات ، إلى استئناف التدريس صباح غد الخميس الواقع فيه 31/10/2019 وتكثيف الدروس والتمديد في خلال العطلة الأسبوعية حيث تدعو الحاجة.

أما بالنسبة إلى مدارس تعليم النازحين فتبدأ الدراسة فيها يوم الإثنين الواقع فيه 4 تشرين الثاني المقبل، على أن تبدأ يوم غد الخميس الأعمال الإدارية التحضيرية".