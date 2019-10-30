هل تفتح المصارف أبوابها غدا؟

A + A -

عقد مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان اجتماعاً لمواكبة التطورات وصدر عنه البيان الآتي نصّه:

-تعاود المصارف العمل الطبيعي ابتداءً من يوم الجمعة في الأول من تشرين الثاني 2019 ونظراً لتراكم العمل بسبب الإقفال، تقرّر تمديد دوام عمل المصارف يومي الجمعة والسبت في 1 و2 تشرين الثاني حتى الساعة الخامسة بعد الظهر.



-تذكّر الجمعية بأن المصارف ستستمرّ يوم الخميس 31 تشرين الأول الجاري في توفير مروحة خدماتها للزبائن عبر الصيرفة الإلكترونية، كما سيكون يوم غد الخميس مخصّصاً للأعمال الداخلية بغية إنجاز الأعمال المتراكمة والتحضير لمباشرة استقبال الزبائن بدءاً من صباح الجمعة في 1/11/2019.

وكان مجلس إدارة الجمعية قد عقد اجتماعاً مع حاكم مصرف لبنان تمّت خلاله مناقشة الأوضاع القائمة.