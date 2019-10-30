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الرئيس عون طلب من الرئيس الحريري والوزراء الاستمرار في تصريف الاعمال حتى تشكيل حكومة جديدة ‎

30
OCTOBER
2019
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طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من رئيس مجلس الوزراء الرئيس سعد الحريري والوزراء الاستمرار في تصريف الاعمال ريثما يتم تشكيل حكومة جديدة، وذلك على اثر تقديم الرئيس الحريري امس استقالة الحكومة الى رئيس الجمهورية.


وقد صدر في الاولى من بعد ظهر اليوم عن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية البيان الاتي:
"عطفاً على أحكام البند /1/ من المادة /69/ من الدستور، المتعلقة بالحالات التي تعتبر فيها الحكومة مُستقيلة، لاسيما أحكام الفقرة /أ/ من البند المذكور، وبعد إستقالة رئيسها السيد سعد الدين الحريري، أعرَبَ فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن شكره لدولة رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء، وطلب فخامته من الحكومة الاستمرار في تصريف الأعمال ريثما تُشَكَّل حكومة جديدة".

 

الوزير السابق بقرادوني
وكان الرئيس عون استقبل قبل ظهر اليوم في مكتبه في قصر بعبدا الوزير السابق كريم بقرادوني، واجرى معه جولة افق تناولت المستجدات الاخيرة.

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