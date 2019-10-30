هذا ما طلبته الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية من إدارات المدارس

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أشار أمين عام المدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار إلى أنّ الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية تطلب من الإدارات ما يأتي:



"1. دعوة الأهالي لإرسال اولادهم إلى مدارسهم صباح غد الخميس في 31 الجاري، للعودة إلى التدريس والتعليم.



2. اعتبار يوم الجمعة الأول من تشرين الثاني 2019، الواقع فيه عيد جميع القديسين، واسثتنائياً لهذه السنة، يوم تدريس عادي لمباشرة التعويض عن ايام التعطيل القسرية.



3. تأجيل اجتماع الهيئة العامة والاحتفال بالقداس التقليدي لمناسبة عيد جميع القديسين، شفعاء الأمانة العامة، حتى الخميس القادم 7 تشرين الثاني 2019.



ومع الأمل بأن يوفقنا الله ويعطينا على حسب قلبنا ويعطي وطننا وشعبنا أياما طيبة مغمورة بالعدالة والكرامة والحرية المسؤولة، تفضلوا بقبول الاحترام".