القاضية عون تكشف: القاضي عويدات صرّخ وقال لي... "ما إلك حق"

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كشفت النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، تفاصيل ما جرى بينها وبين النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات.

وقالت في حديث الى "الجديد": "القاضي عويدات صرّخ وقال لي "ما إلك حق"، ناطرني عالمفرق حتى يدّعي علي"".

واضافت: "لا يريدون لي أن أُكمل يريدون الاستمرار في السرقات".

وأكدت عون ان "كل الحراك غير مجد إذا لم يكن هناك مؤسسة لتحاسب وحتّى المؤسسة ممنوعة وتتعرّض للضغط عليها كي لا تتجرأ على ملاحقة أي فاسد".

وأصدر عويدات، عقوبة مسلكية بحق عون سندا للمادة 16 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وقد أبلغ القرار من وزير العدل وهيئة التفتيش القضائي.

كما وجه كتابا الى ادارة الجمارك يطلب فيه عدم الاخذ باشارات القاضية عون من دون المرور بوزير العدل ولا بوزير المال.