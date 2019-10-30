جورج عطالله: "شبعنا من القوى التي لا تتحمل المسؤولية وشبعنا ممن يلقي اللوم على غيره ويهرب"

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أكد عضو تكتل لبنان القوي النائب جورج عطاالله أن موضوع إستقالة الحكومة لا يجب إخراجه عن السياق العام للحراك الموجود، مشيراً الى أن هناك مطالب محقة واساسية تشكل قاسما مشتركا بين جميع اللبنانيين.

وإعتبر عطاالله في حديث لمحطة ال أو تي في ان ما تم ويتم التحضير له ليس منعزلا عن قضايا المنطقة، مؤكدا ان موقفنا الصارم والحازم من ملف النازحين، وموقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ووزير الخارجية جبران باسيل من موضوع تصنيف "حزب الله" كمنظمة ارهابية، هو احد اسباب تحريك الشارع.

ورأى ان اذا وضع ملف استقالة الحريري جانبا يصبح الحراك محصورا بفئة قليلة مقسومة الى قسمين، الاول لديه مطالب محقة والاخر متمثل بأطراف تحاول استغلال الحراك.

وإعتبر عطاالله ان الاستقالة جاءت لتنقذ الفريق الذي يعيش التخبط، مشيرا الى أنه يرى الامر هكذا طالما ان الحريري لم ينسق معنا، وقال:" لقد شبعنا من القوى التي لا تتحمل المسؤولية وشبعنا ممن يلقي اللوم على غيره ويهرب".

ولفت عطالله الى أن من يريد ان يضع يده معنا بمكافحة الفساد فليضعها، مشيراً الى أن فتح الطرقات كان ضروريا لعودة انتظام العمل وعودة الناس لحياتها الطبيعية وخصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.