القاضي غادة عون: أوعزوا بمقاطعتي لمنعي من ملاحقة سياسيين بالاثراء غير المشروع

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أكدت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون في حديث الى الكاتب علي الموسوي لـ"المحكمة"، "صحة التعميم الشفهي المسرب قبيل منتصف الليل عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بمنع المفارز والفصائل والمخافر الموجودة في محافظة جبل لبنان من الاتصال والتواصل مع القاضية عون عند مراجعتها بشأن تحقيق او شكوى والاستعاضة عنها بالمحامين العامين الاستئنافيين".

وقالت عون عن التعميم، أنه "اتى نتيجة إيعاز من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بمقاطعتها"، مضيفةً ان "هذا القرار يندرج ضمن اطار وضع يد السياسيين على القضاء بعد ادعائها على رئيس الحكومة الاسبق النائب نجيب ميقاتي وبنك عودة بجرائم منصوص عليه في قانون الاثراء غير المشروع، وبالتالي جاءت المقاطعة للحؤول دون قدرتها ومتابعتها الادعاء وملاحقة بقية الشخصيات من سياسيين ورجال اعمال في الجرم نفسه".

ودعت "كل من يريد اصلاحاً في هذا البلد الى التحرك لمنع وضع يد السياسيين على القضاء".