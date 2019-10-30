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حكومة العهد الأولى.. (المحامي نصري لحود)

30
OCTOBER
2019
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ميشال عون رئيساً للجمهورية اللبنانية في 31 تشرين الاول الجاري، تلك الجمهورية التي استلمها عون "جمهوريات" طائفية ومذهبية أشبه بكانتونات يحكمها زعماء طوائف منذ اكثر من 30 عاماً ويتحكّمون بمواردها واغرقونها بنحو 100 مليار دولار دين عام يدفع المواطن اللبناني خدمتها بمعدلات مرتفعة جداً.


وإذا كانت الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعاني منها لبنان هي نتاج نحو 30 سنة من حكم "كارتيل" من الزعماء الذين استأثروا بالدولة واقتصادها ومؤسساتها وصناديقها، فلا بد من الإضاءة في خضم هذا السواد المحيط بالبلد على قليل مما أُنجز في السنوات الثلاث الاولى من عهد الرئيس ميشال عون.


- قيامه بزيارة المملكة العربية السعودية في اول زيارة دولة في عهده لتأكيد العمق العربي للشعب والدولة اللبنانية.

- اجتثاث الإرهاب من البلاد عبر معركة فجر الجرود التي حررت مناطق واسعة كان احتلها تنظيم الدولة الإسلامية ووقف التفجيرات الإرهابية التي وصلت من البقاع إلى قلب العاصمة.


- التمسك بالنأي بالنفس عن المشاكل بين الدول العربية والدعوة الدائمة إلى الحوار بين هذه الدول.

- إقرار قانون انتخاب نسبي أفرز الاحجام الحقيقية لمكونات الشعب اللبناني، وإقرار حق المغتربين في الاقتراع لاول مرة في تاريخ الجمهورية اللبنانية وتخصيص 6 مقاعد للإغتراب في مجلس النواب المقبل.

- اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في وقتها.


- إقرار موازنتين للدولة 2019 و2020 في الوقت المحدد في الدستور بعد غياب إقرار الموازنات منذ العام 1995.

- إقرار مراسيم استخراج النفط والغاز من بحر لبنان ليدخل البلد نادي البلدان النفطية مع إقرار نسبة 80 في المئة من الوظائف المتعلقة بها للبنانيين.

- إقرار تعيينات دبلوماسية وقضائية وفي وظائف الفئة الاولى بعد غياب طويل.

- إقرار قانون استعادة الجنسية اللبنانية لمستحقيها.

- إقرار محارق صحية في مختلف المناطق اللبنانية تمهيدا لحل ازمة النفايات المتفاقمة التي تغرق البلاد منذ سنوات.

- استعادة الحقوق السياسية لمكون أساسي في البلد بعد تقاسمها لسنوات طويلة بين بعض الافرقاء تنفيذا للتوازن المنصوص عنه في الدستور.

- استئجار الدولة الروسية لمصفاة طرابلس تمهيدا لتشغيلها ما يضمن فرص عمل بالآلاف لابناء الشمال خصوصا واللبنانيين عموماً.

- إطلاق خطة لتشجير سلسلة جبال لبنان لاستعادة لبنان الاخضر فعلياً وليس بالشعارات.

- إقفال ملف المهجرين بعد عقود من انتهاء الحرب اللبنانية وسنوات من هدر المليارات في هذا الملف.

- إقرار الأمم المتحدة طلبه إنشاء اكاديمية التواصل والحوار بين الحضارات ومركزها بيروت.

- استضافة مؤتمرات مشرقية تؤكد على حق المكونات المشرقية في العيش الكريم.

- التحضير للاحتفال بمئوية دولة لبنان الكبير للتأكيد على بقاء الوطن لابنائه.

- النجاح بإعادة عدد كبير من النازحين السوريين إلى بلادهم رغم كل المغريات التي تعطى لهم من جهات محلية ودولية.

- احترام الحريات العامة وحرية التعبير والتظاهر وعدم قمع التظاهرات الشعبية رغم كل ما قيل فيها عن العهد وعنه شخصياً واستقباله المتظاهرين.
أخيراً نقول ان التاريخ سينصف الرئيس ميشال عون رغم كل الحملات والمخططات لضرب عهده، ذلك انه يعمل للبنان فقط خصوصاً انه لم يتبع أجندات خارجية، ولتمسكه بالوحدة الوطنية اللبنانية، والدليل كلمته أمام الامم المتحدة التي طالب فيها وهو الرئيس المسيحي الوحيد في المشرق العربي باستعادة القدس وتثبيت حق عودة اللاجئين إلى فلسطين وعاصمتها القدس.


و اخيرا على الجميع ان يعترف بان المشكلة الاجتماعية و الاقتصادية كبيرة ....و ان الدين العام هو على عاتق الكارتيلات و الاحتكارات الاقتصادية السياسية


وان الطبقة العاملة ليست المسؤولة و عليه لا يجوز تحميلها أي قطرة من الدين العام
صحوة الشعب اللبناني كانت متوقعة لأن الطبقة السياسية أعمتها نتائج الانتخابات النيابية و لم تكترث لخطورة الوضع الاقتصادي بالإضافة إلى السياسة الضريبية و الإسكانية و الفوائد العالية التي فرملت الاستثمارات التي كانت بمثابة رصاصة الرحمة التي قضت على آمال الشباب اللبناني
الرئيس هو رمز الوطن و خاصةً ميشال عون الذي سيكتب عنه التاريخ و ينصفه بأنه أسّس لحرية شعبنا الأبي و أعطى شعبنا و شبابنا طعم الحرية والمقاومة وعدم الاستسلام


رئيسنا هو ضابط من عائلة متواضعة عانت من الإجحاف و العسر
رئيسنا هو من الشعب والطبقة العاملة لن يضحي بمسيرته النظيفة والوطنية لحماية أي كان أو تغطيته .........
نعم لثورة محقة حضارية ....من أجل لبنان أفضل ...


نحيي الشباب و نجلّ مطالبهم و نشد على ايديهم و نقول لهم : (شعبنا أصغر من أن يقسم و أكبر من أن يهزم ....)
أخيراً إنها فرصة لحكومة العهد الأولى كما يتمناها كل لبناني آمن بفرصة إنقاذية أخيرة عنوانها ميشال عون ...

 

 

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