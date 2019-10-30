أول تعليق اميركي على إستقالة الحريري

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دعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في تغريدة على حسابه عبر "تويتر" عقب إستقالة الرئيس سعد الحريري أمس الثلاثاء، "كل الزعماء السياسيين في لبنان لتسهيل تشكيل حكومة جديدة لتحقيق الاستقرار والازدهار في البلاد وتأمين مطالب الشعب".

من جهتها، نشرت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، مورغان أورتاغوس بيانا في تغريدة على حسابها عبر "تويتر، جاء فيه، "بعثت المظاهرات السلمية على مدى الأيام الثلاثة عشر الماضية رسالة واضحة، يريد الشعب اللبناني حكومة فعالة وفاعلة، وإصلاحا اقتصاديا ووضع حد للفساد المستشري... أي عنف أو أعمال استفزازية يجب أن تتوقف، وندعو الجيش والأجهزة الأمنية اللبنانية إلى مواصلة ضمان حقوق وسلامة المحتجين".