اليكم الطرقات التي لا تزال مقطوعة..!

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نشرت غرفة التحكم المروري الطرقات التي لا تزال مقطوعة بسبب التظاهرات وهي كالتالي:

الطرقات المقطوعة ضمن نطاق بيروت: جل الديب - الشفروليه - تقاطع برج الغزال الاشرفية

الطرقات المقطوعة من الجنوب باتجاه بيروت: صيدا تقاطع ايليا، - الجية – الناعمة

الطرقات المقطوعة من زحلة حتى بيروت: مستديرة زحلة - مثلث الفاعور - سعدنايل - تعلبايا - قب الياس - جديتا – صوفر

الطرقات المقطوعة من الشمال حتى بيروت: زغرتا اوتوستراد دير عمار - البحصاص - جسر البالما - شكا - البترون - جبيل - غزير - اوتوستراد الذوق (الطريق البحرية سالكة).