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الحريري كان يعقُد اجتماعات سرّية يومية مع مجموعات في "الحراك"

30
OCTOBER
2019
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ذكرت صحيفة "الاخبار" أن رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري لم يكُن يعمل على خط واحد، بل اعتمد سياسة اللعب على الحبال، لافتة الى أنه في وقت واصلَ فيه عقد لجان وزارية، رافضاً كل تمنيات القوى السياسية عقد جلسة للحكومة، أقله لإظهار جدية في تنفيذ بنود الورقة المالية - الإصلاحية بهدف تنفيس الإحتقان في الشارع، كانَ يعقُد اجتماعات سرّية يومية مع مجموعات في الحراك للبحث في خيار حكومة التكنوقراط والطلب اليها وضع أسماء مقبولة في الشارع.

 

ويتهم خصوم الحريري، بحسب الاخبار، رئيس الحكومة بأنه كان يسعى الى مد جسور مع الناشطين على الارض، بقصد الظهور انه الى جانبهم وانه يؤيّد مطالبهم تمهيداً لاستقالة تجعله خارج شعار "كلن يعني كلن".

 

لكن الاخطر، اعتبار قوى التسوية ان الحريري عمل على تلبية رغبة خارجية باستكمال الإنقلاب الهادف الى تغيير موازين القوى في السلطة.

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