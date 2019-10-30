ظريف: باقون في سوريا حتى تقول دمشق غير ذلك

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أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف استمرار تواجد بلاده في سوريا تلبية لطلب من حكومتها، وقال إن طهران ستستمر في تواجدها هناك طالما يطلب منها ذلك.

وأوضح في تصريح خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه الروسي سيرغي لافروف والتركي مولود تشاووش أوغلو في جنيف أمس، أن روسيا وإيران متواجدتان في سوريا بدعوة من الحكومة فيها، وستبقيان هناك طالما تطلب دمشق ذلك.

وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن الأراضي السورية يجب أن تكون تحت سيطرة الحكومة السورية والجيش السوري، ويجب أن لا يكون هناك أي تهديد لجيران سوريا.

وردا على سؤال حول تواجد القوات الأمريكية في سوريا بذريعة الحفاظ على الحقول النفطية قال، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صادق على الأقل بشأن أهداف الولايات المتحدة.

وأكد ظريف أن اللجنة الدستورية السورية المنعقدة في جنيف تشكل بداية لمسيرة التحدي وأضاف، أن هذه اللجنة يجب أن تكون للسوريين وأن توجه من قبلهم فقط وإقرار الدستور يجب أن يتم من قبل الشعب كله.

وأكد وزير الخارجية الإيراني ضرورة عدم التدخل أو ممارسة ضغوط خارجية على اللجنة الدستورية وأضاف.