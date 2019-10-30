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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 30 تشرين الأول 2019

30
OCTOBER
2019
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 اللواء: أسرار


همس
إعتبر دبلوماسي غربي أن الوضع يقترب من الوضع الذي ضرب لبنان بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري..


غمز

عمّم حزب وسطي على كوادره القيادية ونوابه الإحجام عن الإدلاء بمواقف، والاكتفاء بما يصدر عن قيادة الحزب.


لغز
يراهن قيادي في حزب معارض عى مزيد من التفكك في تيّار موالٍ!

 

 


الجمهورية: أسرار

 

أحد نواب تكتل كبير يتراجع عن الإستقالة!

تراجع أحد نواب تكتل كبير عن الإستقالة التي كان ينوي التقدّم بها إلى التكتل خشية من ملف قضائي متعلِّق به.

 

غياب أحد وزراء تكتل كبير

سألت أوساط سياسية عن غياب أحد وزراء تكتل كبير عن وفد التكتل الذي زار مرجعية غير مدنية.

 

تسريب أسماء مستفزّة لرئاسة الحكومة

لاحظت أوساط سياسية أنه بدل تنفيس الإحتقان الذي يُترجم غضباً في الشارع يُحاول البعض تسريب أسماء مستفزّة لرئاسة الحكومة لن يقبل بها المنتفضون إطلاقاً.

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