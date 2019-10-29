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وقفة سلمية مؤيدة لرئيس الجمهورية امام قصر عدل زحلة .. سليم عون: لاعتماد الاليات الصحيحة لتحقيق المطالب الشعبية المشروعة

29
OCTOBER
2019
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شدد عضو تكتل لبنان القوي النائب سليم عون على الآليات الصحيحة لتحقيق المطالب الشعبية المشروعة بدعم الرئيس ميشال عون وليس بالإعتداء على هيبته وكرامته. وقال:" إن زحلة دائما هي مع موقع رئاسة الجمهورية، فكيف إذا كان شاغله العماد ميشال عون.
كلام النائب عون جاء خلال وقفة سلمية مؤيدة لمسيرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون امام قصر عدل زحلة نظمها التيار الوطني الحر في معركته ضد الفساد، بحضور منسقة هيئة قضاء زحلة جيهان جبور وأعضاء مجلس القضاء وحشد من المناصرين وعدد من المحامين.
وتابع النائب عون أن الرئيس سمع هواجس الناس ودعا إلى الحوار، وإلى حمايته للقضاة الشرفاء في ملاحقة المُفسدين. وانتقد راكبي الموجات من السارقين الذين يوجهون الإتهامات للاصلاحيين الحقيقيين.
وشدد على أهمية استمرار الحراك الشعبي في الساحات لتحقيق المطالب المحقة، لكنه لفت إلى عدم القبول بإقفال الطرق قائلاً:" من يريد إقفال الطريق فليقفلها أمام بيته لضمان حرية التنقل لجميع المواطنين". كما أكد على اعتماد التيار الوطني الحر في تحركاته الشعبية والإعتراضية السلوكيات الحضارية.
والقى المهندس الياس عطالله عضو هيئة قضاء زحلة نص الرسالة التي تم تسليمها إلى القاضي جوزف غنطوس الذي فوضه مدعي عام التمييز تسلم الرسالة التي شددت على دور القضاء في مواجهة الفساد والمفسدين.

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