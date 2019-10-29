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طرابلسي: التسوية لم تسقط بعد ونحن من يسمّي ممثلينا في الحكومة

29
OCTOBER
2019
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 اكد عضو تكتل لبنان القوي النائب ادكار طرابلسي، في حديث الى قناة المنار، اننا نؤيد مطالب الناس وفخامة الرئيس ميشال عون كان مسروراً بديناميتهم، لكن هناك من تعدّى على الناس وحَقن الشارع الآخر.


وشدد طرابلسي على انه كان يجب فتح الطرقات وأن تتحمل القوى الأمنية مسؤولياتها كي لا تحصل صدامات في الشارع.


الى ذلك، اشار الى ان العلاقة مع قائد الجيش جوزيف عون من أفضل ما يكون وعلاقته برئيس الجمهورية طيبة جداً. 


من جهة اخرى، قال طرابلسي: "تساءل العديد من الناس عمّا اذا كان هناك تواطؤ من داخل الحكومة مع ما حصل على الأرض. هناك العديد من الأمور التي لا يمكنني تفسيرها ومنها على سبيل المثال سبب بقاء البلد معطلاً طوال 50 يوما بعد حادثة قبرشمون". 


واضاف: " الرئيس عون باق في بعبدا لاخر يوم من ولايته ومن خرج من التسوية اليوم هو الرئيس الحريري لكن التسوية لم تسقط بعد". 


ولفت الى اننا اكبر تكتل في لبنان ونحن من يسمّي من يمثلنا فكيف بالأحرى اذا كان شخصاً منتجاً يعمل على مدار الساعة كالوزير باسيل، معتبرا ان التمايز ضمن التكتل الواحد وارد دائماً واذا اختلفنا في مواضيع معينة قد نجتمع مستقبلا على مواضيع أخرى.


وردا على تصريحات النائب السابق وليد جنبلاط، قال: "يوجه سهامه على تكتل لبنان القوي والوزير باسيل".


كذلك، رأى طرابلسي انه لا يمكن في لبنان تأليف حكومة تكنوقراط مئة في المئة وبرأيي الحريري هو الأوفر حظاً لترؤس الحكمة المقبلة، مشيرا الى ان المطلوب في المرحلة المقبلة أن يكون لدينا حكومة تعمل بشكل جدّي. 


وتابع:" قطع الطرق مخالف للقانون واعتداء على حقوق المواطنين"، مضيفا يجب أن تعود الحياة الى طبيعتها ابتداء من الغد. وما حصل يدل على أن الموضوع أكبر وأبعد من مطالب بسيطة ولهذا تم التحذير من انقلاب.

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