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كنعان: لتكن الاستقالة دفعاً لطي صفحة الماضي ولمشاورات سريعة للتأليف والسير بالإصلاحات وتلبية مطالب الناس المحقّة

29
OCTOBER
2019
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اكد النائب ابراهيم كنعان "اننا في وضع يحتاج الى كل نفحة ايجابية واوكسيجين للمحافظة على الاستقرار ومنع الانهيار الاقتصادي والمالي ونأمل ان تكون الاستقالة دفعاً للجميع لطي صفحة الماضي لا على زغل بل على الاصلاحات والمطالب المحقة التي نادى بها الناس".

وقال كنعان تعليقا على الاستقالة " منذ بداية الازمة كان هناك مطلب مشترك من قبل مجموعات الحراك وهو استقالة الحكومة، ورئيس الجمهورية طرح في رسالته الى اللبنانيين اعادة النظر بالواقع الحكومي من خلال دعوته للحوار، ما فتح الباب الى توقع حل يأخذ بالاعتبار حكومة جديدة، واستقالة رئيس الحكومة وان كان مفترض أن تأتي من ضمن حوار وتفاهم لتفادي الفراغ، لاسيما اننا نحتاج الى اقرار الورقة الاصلاحية وموازنة ٢٠٢٠ الى جانب اجراءات اخرى ضرورية انما حصولها الآن يجب أن يشكل دفعاً لانتاج حل سياسي".

واعتبر كنعان انه "اذا لم تعط الاستقالة وما سيتتبعها من اجراءات دستورية دفعا ايجابياً للبدء بالخروج من الأزمة الراهنة فيعني ان ذلك يحمل مئة علامة استفهام والمطلوب ان نلتقي على الاصلاح لأن لا احد سيخرج رابحاً في حال تمترس كل طرف بموقعه".

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