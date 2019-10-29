living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نادي الصحافة شجب الممارسات الشائنة بحق الإعلاميين

29
OCTOBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر عن نادي الصحافة البيان الآتي: “يتعرض الزملاء الإعلاميون والمصورون وقادة الرأي لتعديات علنية في خلال ممارستهم لعملهم الميداني، سعيا إلى إيصال الصورة الصادقة والرأي المجرد من جانب جميع المعنيين بالثورة القائمة في البلاد من جهة، وإلى أصحاب الرأي الآخر إن كان من جانب المسؤولين في السلطة أو الجهات السياسية المؤيدة لها. وقد شكلت هذه التعديات خطرا على حياتهم وعلى التجهيزات التي يستخدمونها. كما تعرض أصحاب محطات التلفزة والقائمون على إدارتها لشتى أنواع الإتهامات وصلت إلى حد العمالة والخيانة الوطنية.

إزاء هذه الأوضاع التي لم يسبق أن شهدها الجسم الإعلامي في لبنان، والتي أساءت إلى المهنة وإلى صورة لبنان الثقافة والحضارة والحرية بكل وجوهها وفي مقدمتها حرية التعبير، يشجب نادي الصحافة هذه الممارسات الشائنة بحق الإعلاميين الذين يبذلون تضحيات على مدار الساعة ليكون المواطن والمسؤول على اطلاع لصيق بكل التطورات، من دون تحيز ولا تفرقة.

ويدعو نادي الصحافة السلطات المعنية إلى حماية الإعلاميين وعدم تركهم فريسة أعداء الحرية.

كما يتوجه النادي إلى النيابات العامة لتتخذ من الأفلام المعروضة بمثابة إثباتات دامغة بالصورة والصوت لملاحقة المعتدين بحسب مقتضيات القانون”.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout