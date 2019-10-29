حمدان: بانتظار اعلان جعجع انتصاره والشروع اعلان كانتونه المشبوه

المنافقون يأكلون مع كل ذئب، ويبكون مع كل راعي ..

بانتظار أن يعلن المدعو سمير جعجع انتصاره والشروع ببدء اعلان كانتونه المشبوه حتماً ..

ونحن نقول حسناً فعل دولة الرئيس سعد الحريري بالاستقالة من أجل تنفيذ مطالب أهلنا اللبنانيين في اعادة انتاج النظام اللبناني الجديد المستقبلي الذي يبدأ بتأليف حكومة محدودة العدد لا تتجاوز ال١٢ وزيراً من اختصاصيين بصلاحيات استثنائية تشريعية، مهمتها الوحيدة وضع قانون انتخابي جديد يرتكز على النسبية الكاملة خارج القيد الطائفي وتنفيذ المادتين ال٩٥ وال٢٢ من الدستور والاشراف على انتخاب مجلس نيابي جديد، يكون نقطة الارتكاز في انبلاج فجر لبنان الوطن .