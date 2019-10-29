مخزومي استقالة الرئيس سعد الحريري تعد خطوة شجاعة: الأهمية اليوم المسارعة الى تشكيل حكومة من المختصين التكنوقراط

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قال رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي إن استقالة الرئيس سعد الحريري تعد خطوة شجاعة، متمنياً أن تقابل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب والمعتصمين في الساحات بخطوات شجاعة أيضاً تحول دون التدهور الاقتصادي والأمني. واعتبر أنها تشكل خطوة أولى في تنفيذ مطالب المتظاهرين المعتصمين في الساحات.

وقال مخزومي إن من الأهمية اليوم المسارعة الى تشكيل حكومة من المختصين التكنوقراط، بعيداً من المحاور السياسية القائمة، على أن يكون في رأس مهمتها تحقيق آمال اللبنانيين وتحديدا الشباب المنتفض باسترداد أموال اللبنانيين وتحقيق مطلبهم بمحاربة الفساد والتحضير لانتخابات نيابية والعمل على وقف التدهور الاقتصادي واستنهاض مؤسسات الدولة.