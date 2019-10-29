الرئيس الحريري قدم كتاب استقالته إلى الرئيس عون: مقتنع بضرورة إحداث صدمة إيجابية وتأليف حكومة قادرة على مواجهة التحديات

A + A -

تقدّم رئيس الحكومة سعد الحريري من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بكتاب استقالته لدى زيارته قصر بعبدا عند الرابعة بعد ظهر اليوم. وجاء في كتاب الاستقالة:

"فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المحترم،

تحية وبعد،

عملاً بالأصول الدستورية ونظراً للتحديات الداخلية التي تواجه البلاد ولقناعتي بضرورة إحداث صدمة إيجابية وتأليف حكومة جديدة تكون قادرة على مواجهة التحديات والدفاع عن المصالح العليا للبنانيين، أتقدم باستقالة حكومتي متمنياً لفخامتكم التوفيق.

وتفضلوا، فخامة الرئيس، بقبول فائق الاحترام.

سعد الدين الحريري

الثلاثاء 29 تشرين الاول 2019".

ولدى مغادرته القصر الجمهوري رفض الرئيس الحريري الادلاء بأي تصريح للصحافيين.