كنعان استقبل كوبيتش: الإلتزام بالاستقرار اللبناني وحماية الاقتصاد

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استقبل النائب ابراهيم كنعان في مكتبه في جديدة المتن المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش وجرى عرض للأوضاع الراهنة وتم التأكيد على الالتزام بالاستقرار في لبنان على مختلف المستويات، وايجاد الحلول اللازمة والسريعة للوضعين الاقتصادي والمالي، وذلك من خلال تفعيل عمل المؤسسات الدستورية بالتوازي مع احترام ارادة الناس.

وجرى التشديد في هذا الاطار، على تشجيع المبادرات الحوارية بين مختلف الاطراف، لاسيما مبادرة رئيس الجمهورية الهادفة الى ايجاد حلّ للوضع الحكومي يضمن استمرارية الدولة وعدم الوقوع في الفراغ و حماية الاقتصاد من التداعيات الخطيرة المحدقة.