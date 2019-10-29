خاص بالفيديو - إليكم هويّة منظّم وداعم "الثورة" في منطقة الزوق!

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بعد ان نشر tayyar.org منذ ايام خبرا مفاده ان الخيم التي نُصبت على اوتوستراد الزوق وصلت الى شقة في الطابق الاول في مبنى ال FM قبل ايام على بدء "الثورة" في 17 تشرين الاول وأخرجت من الشقة في 21 تشرين الاول وفقا لمصادر مطلعة، ها هو tayyar.org ينشر بالادلة الدامغة الفيديو الذي يظهر دقائق اخراج الخيم في ٢١ تشرين الاول وقد ذكرت المعلومات ان احد الذين يخرجون الخيم و يرتدي قميصا ابيض اللون يعمل ضمن دائرة الحراسة الضيقة لرئيس حزب القوات سمير جعجع.



علما ان الشقة المذكورة هي باسم شركة الاسمر للتعهدات التي يقع مركزها الأساسي في الصندوق الوطني للقوات اللبنانية في ضبيه و قد الصقت على مدخلها لوحة كشافة الحرية التابعة للقوات اللبنانية. الامر الذي يثبت بالدليل القاطع ان التحرك لم يكن عفويا بتاتا في الزوق بل منظما ومبرمجا.