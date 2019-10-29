سفير لبنان في فرنسا نفى خبر إعتراضه على التظاهرات قرب مبنى السفارة

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نفى سفير لبنان لدى فرنسا رامي عدوان، في بيان اليوم، "نفيا قاطعا، الخبر الملفق الذي تتداوله بعض المواقع الالكترونية بشأن اعتراضه على التظاهرات قرب مبنى السفارة".



وأكد السفير عدوان انه "يمثل لبنان واللبنانيين كافة ويستمد قوته وفخره من هذا التمثيل"، معتبرا "ان حرية التظاهر كما وحرية التعبير هما حقان مقدسان عند كافة الشعوب وعلى الأخص عند الشعب اللبناني المعروف بديموقراطيته".



وأعلن انه "يتوجب في هذه المرحلة الدقيقة أكثر من أي وقت مضى الابتعاد كل البعد عن الأخبار الملفقة خصوصا التي من شأنها شرذمة اللحمة التي تجمع سفير كل اللبنانيين في فرنسا بأبناء الجالية المحترمة".