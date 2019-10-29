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جبق: إذا استمر الوضع على ما هو عليه سنصل الى كارثة طبية

29
OCTOBER
2019
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اعلن وزير الصحة جميل جبق ان غالبية الصيدليات بدأت تنفذ من الأدوية بسبب قطع الطرق والتهجّم على آليات النقل، مشيرا الى ان الأدوية محجوزة في الجمارك لعدم توفر الأموال النقدية بسبب إقفال المصارف.

جبق وفي مؤتمر صحافي لفت الى ان المصانع الموجودة في لبنان لا تتمكن من تصنيع الكمية الواجبة للأدوية بسبب عدم إمكانية الموظفين من الوصول الى عملهم.

وحذر أن إذا استمر الوضع على ما هو عليه سنصل الى كارثة إجتماعية طبية في لبنان، مضيفاً:" نحمّل ما يحصل الى كل المسؤولين والمعنيين في الدولة فقد وصلنا الى مكان لا يحتمل في القطاع الإستشفائي".

واشار الى ان نحو 2000 مواطن في المناطق ناشدوا الوزارة لعدم تمكنهم من استلام أدويتهم من الكرنتينا وهذا ما سيؤدي إلى كارثة اجتماعية طبية.

وأكد ان الأطباء لا يتمكنون من الوصول الى مستشفياتهم والبعض يأخذ خوة منهم بين 5000 ليرة و50$ والبعض الآخر يطلب منهم الكشف عليهم مجانا ليسمحوا لهم بالمرور.

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