ثورة أو فوضى؟ (بقلم جورج عبيد)

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في القرآن الكريم آية جميلة نزلت من فم الله للمسلمين قال فيها تعالى: "أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ" (9)، كيف يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنّها إشكاليّة قائمة في الحياة، ومنسابة في كلّ نقاش لا ينسكب فيه العقل ولا يحويه قلب، أو ينسكب عند أولي الألباب، أمّا فاقدو اللبّ فيبدون كحائط إسمنت يأبى اكتناه الرؤى والامتداد بها، والتفاعل الخلاّق في العناوين مع كلّ الآخرين، فيستنير وينير، لكون المعرفة نورًا. لقد قال سليمان الحكيم في سفر الأمثال: "أتركوا الجهالات فتحيوا، وسيروا في طريق الفهم، من يوبّخ مستهزئًا يكسب لنفسه هوانًا، ومن ينذر شريرًا يكسب عيبًا، لا توبّخ مسهزئًا لئلاّ يبغضك، وبّخ حكيمًا فيحبّك، أعط حكيمًا فيكون أوفر حكمة، علّم صدّيقًا فيزداد علمًا".

منذ ثمانية أيّام والصراع قائم بين من أوتوا المعرفة والفهم، وبين من سقطوا في الجهل، أو أعمتهم الخيانة في مطارح عديدة ليخرجوا في الليل، ويتجسّد هذا في الساحات اللبنانيّة وعلى مفارق الطرق. ليست المعرفة في سياق القضيّة التي نحن فيها إيديولوجيّة، ولن نغوص في إيديولوجيا المعرفة الحاوية لكلّ الأنظومات، فالإيديولوجيا إذا ما انغلقت على نفسها تقتل صاحبها من بعدما تحجّمه وتحدّ من وجوده وقد قتلت طموحه.

ليس النقاش الآن في صراع الإيديولوجيات، فقد يكون ترفًا، أو يكون رؤية شاملة، أو قد يتماهى مع هويات تصير بدورها قاتلة. وعلى الرغم من ذلك، فإنّنا نرى بعضًا من الدوغمائيين، المتسترين في حجب كثيرة، المتنافرين مع أنفسهم والمنفّرين للآخرين، والأخطر المجسّدين لإرادات أخرويّة من حيث يدرون أو لا يدرون على كلّ مفترق يهيمون، ومن ثمّ يهيمنون وبعد ذلك يفرضون أنفسهم بنفور ويمنعون الناس من العبور. الموجع في الأمر، أنّ كلّ كاتب أو مفكّر مستنير وضع إصبعه على الجرح كما فعل زميلنا جورج ياسمين في مقدّمة الأخبار العصماء منذ ثلاثة أيّام، يصبح كافرًا أو مارقًا. لقد قال جورج كلّ شيء ضمن أدب سياسيّ راق، فحدّد الرؤى من جوف التاريخ ورماها على واقعنا. الجرح نطق وينطق به وبكلّ مستنير تتسلسل الأحداث وتتجدول من أمهات الكتب واصطفاف تواريخها في الذاكرة ليشرّحها العقل بلا تأويل فتخرج صافية من القلم والفم كالبلّور.

المشهد يشي بأنّنا لسنا أمام تظاهرة جائعيبن بحدّ أدنى أو ثورة جياع بحدّها الأقصى. الظاهرة الغريبة وغير الفريدة ببهائها، أن تصير ساحة الشهداء أو رياض الصلح غريبة عن ذاتيّتها وحقيقتها وهويّتها الأصيلة والأصليّة. فبتنا أمام حفلات يدور فيها الطعام والشرب، والهرج والمرج وربّما القيان، ولم نرَ عند أحد غضب الحقّ ساطعًا. قلّة من هؤلاء استعرت بالجوع واكتوت بالفاقة، وقلّة أيضًا حملت عبء التاريخ وانصبّت أفكارها نحو المستقبل، وقلّة أخرى فهمت ما قاله دوستيوفسكي، بأن عبء الحريّة ثقيل، وهذه القلّة العزيزة نحن منها ولها وتتولّد أفكارنا من معينها لأننا مثلها مكتوون.

غير أن الغالبيّة الظاهرة طالبت بإسقاط النظام والعهد، وليس واضحًا عندها البديل أو مجموعة البدائل الممكنة والواقعيّة. ملامسة العقل لواقع النظام الراهن، تكشف كم أنّه مهترئ، وكم أنّ الحاجة ماسّة لإعادة تقويمه بعد تدعيمه وتنظيف شرايينه. معظم العقلاء مدركون بأنّ نظامًا كهذا غير قادر على تأمين الديمومة لنفسه ولا قادر بدوره على حماية السياسيين ولا اللبنانيين. أهميّة المتظاهرين بالتجليّات المضيئة، أنهم كشفوا عورات النظام السياسيّ وفجواته والندوب المصاب بها، وكشفوا فساد السياسيين وهي السبب الجوهريّ لهذا الفساد. وعلى الرغم من ذلك فإنّهم لم يوفقوا في وضف العلاج المنهجيّ، لثلاثة أسباب ملحوظة:

1-الذهاب بعيدًا في المطالبات، خصوصًا حينما طالبوا بسقوط العهد والنظام معًا ولم يميّزوا بينهما. سقوط العهد والنظام يعني الذهاب نحو فوضى تلد الفراغ من رحمها. وقد أظهرنا غير مرّة بأنّ نوعية الفراغ تبيح للبنان العودة إلى المساحة الفاصلة ما بين زمن المتصرفيّة وصولاً إلى تكوين لبنان الكبير على يد الفرنسيين. لن يكون الفراغ هنا شبيهًا بالفراغ الرئاسيّ لا من قريب ولا من بعيد، على الرغم من مرارته، فقد كان للبنان حكومة حاضنة لمؤسساته ولو بالحدّ الأدنى وفيه سلطة تشريعيّة، فماذا لو سقط العهد والنظام والحكومة؟ هذا يعني رمي لبنان في مهبّ رياح عاتية تسمح وتتيح بل تبيح للدول بأن تضع أياديها عليه وتكوّن نظامه الجديد وفقًا لمصالحها وأهوائها، فهل نملك القدرة على تحمّل كلفة ما يمكن أن تؤول إليه الأمور فيما لو ذهبت الأمور بهذا الاتجاه؟ وتخفيض المطلب من سقوط العهد والنظام إلى إسقاط الحكومة تسليم مقنّع بهذا المعطى، علمًا أن التسليم قد يكون نوعًا من بناء سقوف فوق بعضها،وهذا بدوره يعيد لبنان إلى مفهوم الساحة.

2-رفض المتظاهرين تأليف لجنة شرعيّة منتخبة منهم لتمثّلهم، وتعرض باسمهم المطالب والهواجس والأهداف على فخامة ئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون ضمن دعوة كريمة وجّهها هو لهم، فيتمّ التفاوض حولها وحول الورقة الإصلاحيّة، ليصار بعد ذلك إلى طرح الهواجس من قبل المتظاهرين ومن قبل الرئاسة، ليتمّ البلوغ إلى ما هو مشترك للجميع. وهذا الرفض أدّى إلى ازدياد منسوب العقد، وبقوّة مفرطة.

3-عدم استقلال المتظاهرين عن استغلال الأحزاب لهم وبعض الشخصيات المتورّطة بالفساد والإفساد. لقد تبيّن وبما لا يقبل الجدل، بأنّ حزب القوات اللبنانيّة وحزب التقدميّ الاشتراكيّ وحزب الكتائب ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وفارس سعيد، قد ساهموا في التعبئة والتحشيد، وتعاونوا مع السعوديّة وأميركا لوجستيًّا وسياسيًّا بهدف تطويق العهد. لن ينسى كثيرون الزيارة الثلاثيّة لرؤساء الحكومات السابقين الثلاث فؤاد السنيورة، نجيب ميقاتي وتمام سلام إلى السعوديّة لطلب حماية السعوديّة لأهل السنّة، وضمن هدف أوسع ألا وهو تطويق النظام، تحت ستار عدم المسّ بالطائف. جميع هؤلاء وبحسب المعلومات، قاموا بحركة انسيابية وتسلليّة داخل المتظاهرين، وحاولوا أخذ التظاهرات في بيروت وطرابلس وصيدا وحرفها عن أهدافها الاجتماعيّة والاقتصاديّة والماليّة لتبدو محضّ سياسيّة وانتقاميّة، تترجم فعليًّا بقطع الطرقات ومنع المواطنين للوصول إلى أعمالهم.

لقد تحوّلت الثورة إلى فوضى، وباتت مؤشّرًا لفتن أمنيّة متنقلة وحرب لا سمح الله منتظرة. إنّه التخطيط الأميركيّ الذي حذّر منه السفير الروسيّ في لبنان ألكسندر زاسيبكين في جريدة الأخبار، وتبيّن بأنّ السعوديين والإسرائيليين متورطون به حتى العظم، ويأخذون لبنان إلى احتراب مقيت بين مكوّناته من أجلهم Des guerres pour les autres كما كتب غسان تويني رحمه الله.

ما حدث ليس بثورة ولا هو احتجاج بل هو فوضى عبثيّة ستقود لبنان نحو هاوية سحيقة قاتلة. ولنا الثقة بأن فخامة الرئيس الذي سيستعيد زمام الأمور، وسيعمد إلى مخاطبة الناس بحبّ وكبر، وبحزم وعزم وجزم، ويسمّي من يستغلّ حقوق الناس ويشوّهها ويطيح بها. إنّه المتعاطف مع مطالبهم والحاضن لأحوالهم والمدرك لشظف عيشهم، ولكنّه في المقابل لن يسمح بديمومة الفوضى وتحريف المطالب المحقّة عن جوهرها السليم. فلا يسوغ أن يستوي الذين يعلمون مع الذين لا يعلمون.