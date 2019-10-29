وفد من اللقاء الاغترابي التشاوري اللبناني الكندي زار السفارة اللبنانية في مدينة اوتاوا لتأكيد دعم الرئيس عون

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زار وفد من اللقاء الاغترابي التشاوري اللبناني الكندي دار السفارة اللبنانية في مدينة اوتاوا في كندا لتقديم رسالة تأييد ودعم لفخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون .

تكلم باسم اللقاء رئيسه العميد جوزيف القزي وألقى نص الرسالة التالية:

فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية

العماد ميشال عون المحترم

تحية وبعد،

نحن اللبنانيون المنتشرون في الاغتراب نتابع بإهتمام بالغ الإنتفاضة الشعبية التاريخية والإستثنائية، ونحيي المواطنين ونقدّر ثورتهم ودوافعهم ونتفهم هواجسهم وآمالهم، ونثمن وعي الشعب اللبناني وطوقه للحرية .

إن السياسات الخاطئة ونهش جسم الوطن منذ ثلاثة عقود، دفعت بالمواطنين الى كسر حلقة الخوف والثورة من أجل نيل حقوقهم بحياة كريمة وحرة .

إننا نقدّر جهود فخامتكم المضنية والحثيثة التي تبذلوها، لنقل البلد الى ضفة الأمان والكرامة والحرية، بإقرار الورقة الإصلاحية للحكومة من خلال الأصول الدستورية، وتحت مراقبة وضغط المواطنين وتحقيق آلية تنفيذية سريعة لكي يرى المواطنون جديتها، والإتيان بأصحاب الكفاءات والمعرفة والوطنية .

ونطالب بجلسة عاجلة لمجلس النواب مباشرة على الهواء يصوّت فيها ممثلي الشعب على :

- رفع السرية المصرفية عن كل الرؤساء والوزراء والنواب والموظفين الحاليين والسابقين والإعلاميين وعن اصولهم وفروعهم وكل متعاط في الشأن العام.

- إقرار قانون الإثراء غير المشروع.

- رفع الحصانات عن كل الرؤساء والوزراء والنواب والمتعاطين بالشأن العام.

- إنشاء محكمة خاصة بالجرائم الواقعة على المال العام.

- إسترداد الأموال المنهوبة .

كما ونطالب الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية بفتح الطرقات وتأمين حرية التنقل للمواطنين لتحقيق متطلباتهم الحياتية وعدم السماح للمشاغبين بإستغلال الحراك وبث الفوضى والفراغ في الوطن، والحفاظ على حراك المواطنين وانتفاضتهم السلمية المحقة وحمايتهم من المندسين والحاقدين والمرتهنين.

ثقتنا بكم فخامة الرئيس كبيرة جدا مع الخيّرين في بلدنا،لإخراج لبنان من محنته وبناء وطن سيّد حر ومستقل يحترم حق مواطنيه بحياة لائقة وكريمة.

اوتاوا في ٢٨/١٠/٢٠١٩

رئيس اللقاء الاغترابي التشاوري اللبناني الكندي العميد م جوزيف القزي

ضم الوفد:

مجلس المنظمات اللبنانية الكندية COLCO

النادي اللبناني الكندي CLCC

الجمعية اللبنانية الكندية للحوار CLFD

ناشر الدليل اللبناني الكندي السيد توفيق ابوعسلي

رجال أعمال وشخصيات لبنانية مستقلة