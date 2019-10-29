عضو المجلس الوطني في التيار الوطني الحر في استراليا طوني طوق يوضح حقيقة ما حصل

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اوضح عضو المجلس الوطني في التيار الوطني الحر في استراليا طوني طوق "انه لم يصف المتظاهرين "بالزعران" بعد انتهاء القداس وقبل الأشكال الذي حصل في باحة سيدة لبنان في سيدني مساء الجمعة الماضي" .

واكد "ان الفيديو الذي وُزع حول الحادثة والترويج انه كان يعمل على دهس المشاركين عار عن الصحة وكل ما في الامر انه كان يحاول الخروج من باحة الكنيسة وحين اعترضه المجتمعون ترجل من السيارة وترك المفاتيح فيها تجنباً الصدام مع الذين حاولوا منعه من الخروج وهناك عدد من شهود العيان يؤكدون هذا ".

وأبدى "استغرابه للأقاويل والأخبار الكاذبة التي تحدثت عن توقيفه او توقيف الوزير السابق الدكتور بيار رفول" .

وأبدى "اسفه ان يتناوله احد الاحزاب اللبنانية في بيانه علماً انه حافظ على علاقاته الجيدة مع جميع الاحزاب على رغم الخلافات السياسية في لبنان وعمل دائماً على الحوار البناء بين كل احزاب وتيارات ومكونات الجالية اللبنانية" .