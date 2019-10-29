ما هي الطرقات المقطوعة اليوم؟

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لا تزال الطرقات مقفلة في مختلف المناطق اللبنانية في اليوم الثالث عشر للتحركات الاحتجاجية.



وبحسب غرفة التحكم المروري، هذه هي الطرقات المقطوعة:



الطرقات المقطوعة ضمن نطاق بيروت هي جل الديب ، جسر الرينغ ، الصيفي ، الشفرولية، ساحة ساسين، فردان (تقاطع دار الطائفة الدرزية)



الطرقات المقطوعة من زحلة حتى بيروت: مستديرة زحلة، سعدنايل، مفرق قب الياس، جديتا، مفرق العبادية، صوفر، عالية، شويت



الطرقات المقطوعة من الجنوب باتجاه بيروت:صور ساحة العلم،صيدا تقاطع ايليا، الجية مفرق برجا،خلدة اوتوستراد والمثلث



الطرقات المقطوعة ضمن نطاق طرابلس :ساحة النور - مستديرة السلام - جسر البالما - البحصاص - المنية - البداوي

شكا

البترون

جبيل

البوار

العقيبة

الصفرا

غزير

الذوق : أوتوستراد والطريق البحرية