ما هي الطرقات المقطوعة اليوم؟

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لا تزال الطرقات مقفلة في مختلف المناطق اللبنانية في اليوم الثالث عشر للتحركات الاحتجاجية.
وبحسب غرفة التحكم المروري، هذه هي الطرقات المقطوعة:
الطرقات المقطوعة ضمن نطاق بيروت هي جل الديب ، جسر الرينغ ، الصيفي ، الشفرولية، ساحة ساسين، فردان (تقاطع دار الطائفة الدرزية)
الطرقات المقطوعة من زحلة حتى بيروت: مستديرة زحلة، سعدنايل، مفرق قب الياس، جديتا، مفرق العبادية، صوفر، عالية، شويت
الطرقات المقطوعة من الجنوب باتجاه بيروت:صور ساحة العلم،صيدا تقاطع ايليا، الجية مفرق برجا،خلدة اوتوستراد والمثلث
الطرقات المقطوعة ضمن نطاق طرابلس :ساحة النور - مستديرة السلام - جسر البالما - البحصاص - المنية - البداوي
شكا
البترون
جبيل
البوار
العقيبة
الصفرا
غزير
الذوق : أوتوستراد والطريق البحرية