رتل اميركي مسلح يدهس طاقما اعلاميا في سوريا

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تعرض الطاقم الاعلامي لوكالة “أسوشيتد بريس” للانباء لاصابات احدها بليغة بعد دهسهم من قبل عربة اميركية مسلحة على الاراضي السورية.





وقالت وكالة “سبوتنيك”، للانباء ان إصابة مصور وكالة “أسوشيتد بريس”، كانت بليغة وإصابة مراسل الوكالة إصابة خفيفة، نتيجة “دهس” سيارتهم من قبل عربة تابعة للجيش الأمريكي كانت تسير ضمن، رتل من السيارات العسكرية الأمريكية، التي دخلت الأراضي السورية يوم امس عبر الحدود العراقية، على الطريق الواصل بين بلدة رميلان ومدينة القامشلي شمال شرق الحسكة”.

وأوضح المراسل أن الجنود الأميركان لم يتوقفوا لإسعاف المصابين، الذين تم إسعافهم من قبل مدنيين الى المشفى لتلقي العلاج حيث أدخل مصور الوكالة الأمريكية إلى غرفة العمليات.