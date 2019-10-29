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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 29 تشرين الأول 2019

29
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  الأخبار: هلأ لوين؟

 

 


البناء: فوضى أمنية وفلتان أسعار وشح في السيولة النقدية... والطريق مسدود أمام المخارج السريعة
ربط الوضع المصرفي بحكومة معدّلة برئاسة الحريري... ووعود بقبول الحراك
المصارف تدعم إقفال الطرقات... ومشروع صفقة لفتحها مقابل شروط سياسيّة

 

 

 

اللواء: «مأزق السُلطة» يفاقِم أزمة الشارع: مَن يصرُخ أولاً!
سلامة يربط منع الإنهيار بحل يُعيد الثقة.. وحزب الله لسلّة كاملة: حكومة إخصائيين ولا تفاوض تحت ضغط «قطع الطرقات»

 

 


الجمهورية: الكيان في خطر

 

 

 

نداء الوطن: السلطة تعاند... والثوّار ثابتون على الطرقات... باريس تلغي اجتماعاً لـ"سيدر"

 

 

 

الديار: حاكم مصرف لبنان رياض سلامة: لبنان على شفير الانهيار اذا لم يتم إيجاد حل
هل تعلن حالة الطوارئ بين لحظة وأخرى في لبنان

 

 

 

the daily star: Hariri’s Cabinet reshuffle bid hits Bassil snag

 

 

 

l'orient le jour: Salamé appelle à une « solution immédiate » pour sortir de la crise

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