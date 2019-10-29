أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 29 تشرين الأول 2019

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قالت مصادر حكومية إنّ عدم وجود دعوة لعقد جلسة للحكومة منذ إقرار الورقة الإصلاحية يدلّ على أنّ رئيس الحكومة يعطي الأولوية لمفاوضات سياسية داخلية وخارجية للتوصل إلى تسوية يقبلها القادرون على وقف الحراك بغير الطريق الذي أوحت به الورقة الإصلاحية، وهو البحث بأسباب الغضب الشعبي وملاقاته بإجراءات تعالج المشاكل الاقتصادية واستبدال هذا السعي بالانتقال إلى السياسة…



كواليس

قالت مصادر متابعة للأسواق النفطية إنّ كلام الرئيس الأميركي عن حقول النفط في سورية إعلان رسمي عن فتح باب التفاوض للحصول على امتيازات للشركات الأميركية النفطية والاستعداد لمقايضتها ببقية الوجود العسكري الأميركي في سورية، واعتبرت المصادر أنّ الكلام الأميركي رسالة لدمشق يكملها الاعتراف بالحقوق السيادية للدولة السورية على أجوائها في بيان الرئيس الأميركي…





اللواء: أسرار

همس

تردَّد أن مسؤولاً كبيراً انتقد مرجعاً في لقاء قصير، ولم تتوضح خلفية الإنتقاد!



غمز

ارتفع منسوب الحذر من وضعيات أمنية خطيرة مع إنسداد أفق المعالجة السياسية لمطالب الشارع..



الجمهورية: أسرار

"خوف من الخروج من منازلهم"!

يُعاني عدد من المعنيين من حال ضياع وإرباك إضافة الى خوف من الخروج من منازلهم ويسألون عمّا يُطبخ على رؤوسهم.

تحرّكات القوى العسكرية والأمنية...

إنتقدت مراجع معنيّة بعض التسريبات التي تتناول تحرّكات القوى العسكرية والأمنية وتفسيرها بشكل لا يتوافق ومنطق الإمرة فيها.

"جهة خارجية حاولت قلب المعادلات"

يرى حزب بارز أنه تجاوز القطوع في مسألة حسّاسة "حاولت جهة خارجية قلب المعادلات من خلال إثارتها".