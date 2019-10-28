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التحرك الشعبي لتأييد رئيس الجمهورية في زحلة: لأنه الثقة، لأنه الضمانة... ميشال أبو نجم

28
OCTOBER
2019
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غداً تُنظم في زحلة مسيرةُ تضامن مع رئيس الجمهورية و"صهر المدينة" العماد ميشال عون أمام قصر العدل، ولمواقفه في تصويب البوصلة نحو محاربة الفساد والمفسدين عبر المؤسسات الشرعية والدستورية. وصحيح أن الخطوة بادرَ إليها التيار الوطني الحر ومحبو "الجنرال" الرئيس، لكنها أيضاً تعني كل مواطن زحليّ وبقاعي ضنين بموقع رئاسة الجمهورية وتحصينه في مواجهة الأهداف التي تتخطى المطالب الإقتصادية والإجتماعية المحقة...

غداً ستتوجه الأنظار إلى المظاهرة، لا من أجل متابعة حجم الحشد الشعبي فحسب، بل لقياس رد الفعل في المجتمع الزحلي، تجاه التحول الكبير في لبنان، وكيفية تعاطي النخب والشرائح مع أزمة بهذا الحجم ومع الإستهداف الذي تعرضت له الرئاسة عن غير وجه حق، من قبل من يريد ركوب الموجات، وما أكثرهم...
هناك الكثير من الوجوه التي "خطبت ودّ" الرئيس لدى انتخابه وفي السنوات الثلاثة الماضية، مؤكدة الوقوف إلى جانب رئاسة الجمهورية بما تمثّله من رمزية، ينتظر الناس سماع صوتها تأييداً للرئيس القوي بحضوره الشعبي ومقاربته للمصالح اللبنانية العليا...

زحلة غداً، تقف أمام تحدي العلاقة مع رئيس الجمهورية الذي تبقى المدينة وقضاؤها في وجدانه وممارسته، وكرّس لها زيارات ثلاثة أطلق منها تحذيراته الإستراتيجية عشية الحرب السورية وخلالها، ونداءات التفاهم الداخلي في العام *2013...
في متابعته للمواصلات الإستراتيجية منها وإليها، لكي تبقى وثيقة الصلة بالمركز في بيروت وجبل لبنان...
في وجدانه وإصراره على حسن التمثيل الصحيح للإرادة الشعبية واعتماد قانونٍ انتخابي يسمح بالتعبير عنها...
بحمله قضية لبنان الأولى راهناً في إعادة النازحين السوريين إلى أرضهم، وزحلة هي الحاضنة ببقاعها الحجم الأكبر من الكتلة الديموغرافية السورية...
بوقوفه في وجه محاولات تصفية القضية اللبنانية تحقيقاً للتوطين و"صفقة القرن"...
بقيادته مشروع الإصلاح، القضائي، والسياسي، والإقتصادي، والمالي، على الرغم من كل عراقيل الطبقة السياسية التي أسّست لمنظومة الفساد منذ إسقاط حكومة عمر كرامي عام 1992 عبر التلاعب بالدولار، فهل تذكرون؟؟
لأنه الأول الذي قال "إن الحوار طريق الخلاص"، ودعا لمنظومة تربوية في المدارس والجامعات تكرس احترام الآخر المختلف واحترام التنوع...
غداً، المسيرة هي للقول إن ميشال عون هو المحارب الأول، منذ العام 2005، لمنظومة المفسدين، وأول من دق مسماراً في رأسها مطالباً بالمحاسبة المالية واعتماد الموازنة وسائلاً عن المليارات المنهوبة...
"لبنان ليس مكسوراً إنه منهوب"، صرخ مراراً، واجه وقاتل، حاربته المافيا متسترة بالغطاء الطائفي، وحتى الديني، فهل سمعناه، أم أننا نريد ركوب الموجات والإستماع لأضاليل المُفسدين والساكتين عن الفساد الإجتماعي والسياسي والمالي والإقتصادي، والمتواطئين معه؟
لقد أعاد ميشال عون للرئاسة هيبتها بعدما دمرّتها منظومةُ الطائف واستباحها البعض بفتوره ولامبالاته، فهل لنا أن نترك رجل القرار، في وجه أعتى عاصفة، ركيزتها مطالب محقة للشعب اللبناني المقهور، وواجهتُها استغلال سياسي لأهداف في نفس أكثر من "يعقوب" داخلي وخارجي؟
غداً سيقول له محبوه، نحن معك، لأنك الثقة، لأنّك الضمانة...

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