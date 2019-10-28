هذا ما كشفه نقبل الصيادلة لل otv

A + A -

كشف نقيب الصيادلة في لبنان غسان الأمين عبر ضروري نحكي انه في حال استمرت المصارف بإقفال ابوابها نحن مقبلين على كارثة حقيقية في قطاع الادوية لا سيما أن فاتورتنا الدوائية هي بـ 93 % منها مستوردة

وأضاف "المصيبة الاكبر هي أن مخزون الأدوية شارف على الانتهاء بسبب الضغط على الدواء نظراً للأزمة، هناك شح في الدواء في المناطق البعيدة عن العاصمة يشكل ملحوظ"

نقيب الصيادلة في لبنان #غسان_الأمين عبر #ضروري_نحكي : في حال استمرت المصارف بإقفال ابوابها نحن مقبلين على كارثة حقيقية في قطاع الادوية لا سيما أن فاتورتنا الدوائية هي بـ 93 % منها مستوردة 5 4

ضروري نحكي We need to TALK @DaroureNehke · 6m نقيب الصيادلة في لبنان #غسان_الأمين عبر #ضروري_نحكي : المصيبة الاكبر هي أن مخزون الأدوية شارف على الانتهاء بسبب الضغط على الدواء نظراً للأزمة 1 1