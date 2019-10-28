living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لن يكون النصر إلا حليف لبنان

28
OCTOBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

المشروع واحد، والأدوات كثيرة.

عام 2006، سقطت أداة الحرب العسكرية، بانتصار المقاومة على العدوان الإسرائيلي في حرب تموز.
وعام 2016، سقطت أداة الحرب السياسية، بانتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، وتكريس الميثاق الوطني، واسترجاع الشراكة.
أما عام 2019، فحان دور الاقتصاد والمال.
ومن أجل استعمال هذه الأداة عندما يحين الوقت، ويصدر القرار من غرفة ما، في بلد ما، عطَّل أفرقاء سياسيون معروفون كل محاولات الإصلاح منذ ثلاث سنوات، تماماً كما فعلوا منذ عام 2005، واستدرجوا جزءاً من الرأي العام لتقبُّل معادلة عجيبة غريبة، يتساوى فيها المجرم بالضحية، أي الفاسد بمن أفنى عمره السياسي في سبيل محاربة الفساد، تحت شعار "كلن يعني كلن".
ميشال عون الذي نفي خمسة عشر عاماً لأنه تمسك بمبادئه، هو مثل جميع الذين واجههم في الحرب، وتحداهم في السلم، وهو كجميع الذين استشهد الآلاف أو أصيبوا في سبيل إسقاط مشاريعهم السوداء، وهو نسخة طبق الأصل عن القوى السياسية التي خاض معها مواجهات شرسة على أكثر من جبهة منذ عام 2005 على الأقل.
هذه هي الفكرة التي يراد ترسيخها في أذهان الناس، بفعل عمل منظم ومدروس، دأبت على التخطيط له وإطلاقه مجموعات مفضوحة، محلياً ومنظمات مكشوفة دولياً، منذ أمد بعيد.
لكن، في الحربين العسكرية والسياسية، لن يكون النصر إلا حليف لبنان. أما الهزيمة، فصفة ستظل لصيقة بالمضلِّلين والمضلَّلين والأدوات إلى أبد الآبدين... آمين.
مع الاشارة الى ان اهتمام اللبنانيين انصب اليوم على الالتباس الذي اثير حول كلام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في مقابلة مع الCNN، حيث نسب إليه تحذير من انهيار وشيك اذا استمرت التحركات على الأرض، وهو ما عاد وأوضحه عبر رويترز.
كذلك، انشغل اللبنانيون بإشاعة حول قرار رسمي برفع الاسعار، وهو ما نفته مصادر وزير الاقتصاد عبر الـ OTV، مع الاشارة الى ان الوزير منصور بطيش يطل مباشرة عبر الـ OTV بعد الاخبار للإجابة على مختلف التساؤلات.

OTV
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout