اتحاد نقابات المزارعين: لا يحق لأي كان قطع طريق الأرزاق

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رأى رئيس اتحاد نقابات المزارعين في لبنان جهاد بلوق أن "التعامل على طريقة قطاع الطرق هو بحد ذاته مخالفة قانونية كبيرة ولا يحق لأي كان قطع طريق الأرزاق والضرر بمصالح الشعب".

وطالب الحكومة بأن "تقوم بواجبها بفتح الطرقات، وهي تتحمل كامل المسؤولية، فالشعب اللبناني بغالبيته العظمى، وخصوصا مستضعفيه وفقرائه ومزارعيه وصناعييه وعماله يرفضون قطع الطرق. هل يبقى البلد رهينة بعض الخارجين على القانون"؟.

أضاف: "من يقطع الطريق الآن هو خارج على القانون ومعتد. اعمل اعتصاماتك وعبر عن رأيك في اي مكان. وانت حر، ولكنك لست حراً أن تقطع طريقي وتدمر مواسمي وتعطل أشغالي".

وختم بلوق متوجها إلى من يقومون بالاعتصامات، "أليست مطالبكم للحرية والعدل والديموقراطية؟ هل العدل والحرية والديموقراطية أن تحجزوا حرية الآخرين؟ هل العدل أن تفاقموا الأوضاع خطورة وتأزما وتضعوا البلد على كف عفريت؟".