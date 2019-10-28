نقابة الممرضات أيدت مطالب المتظاهرين: لتسهيل تنقل الممرضين

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رأت نقابة الممرضات والممرضين في بيان، أن "إحدى إيجابيات الانتفاضة الشعبية بعد مرور عدة ايام عليها، انها وحدت اللبنانيين من كافة المناطق والطوائف حول الامور المطلبية المحقة التي طالما حذرت النقابة من تداعياتها، حيث كان قطاع التمريض اول الذين دفعوا الثمن من جراء الظروف وبيئة العمل غير المؤاتية ورواتب واجور متدنية وعدم قبض الرواتب في بعض المستشفيات لعدة أشهر".

وأكدت النقابة أنها "تقف الى جانب المطالب الحياتية للمتظاهرين التي هي مطالب جميع اللبنانيين، وتقدر تحركهم السلمي، لكنها في المقابل تطالبهم بتسهيل حركة تنقل الممرضات والممرضين كما هو حاصل مع العسكريين والأطباء من اجل تمكينهم من القيام بعملهم في خدمة المرضى".

وطالبت جميع المعنيين ب"تحمل مسؤولياتهم ومعالجة مكامن الخلل من أجل بناء الوطن الذي نحلم به جميعا".