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كنعان من عين التينة باسم "لبنان القوي": طالبنا باقرار قوانين استرداد الاموال المنهوبة والسرية المصرفية ورفع الحصانات التي تقدمنا بها

28
OCTOBER
2019
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التقى رئيس المجلس النيابي نبيه بري وفدا من نواب تكتل "لبنان القوي"، ضم وزير امين سر التكتل ابراهيم كنعان، ووزير الدفاع الياس بو صعب والنواب: الآن عون، سيمون ابي رميا، نقولا صحناوب، سليم عون، سيزار ابي خليل، جورج عطالله، اسعد درغام، سليم خوري، حكمت ديب، روجيه عازار .

 

وبعد اللقاء قال كنعان "التقينا اليوم دولة الرئيس نبيه بري كوفد من نواب التيار الوطني الحر. والهدف من الزيارة هو عرض المواضيع الاستثنائية المطروحة من زاوية عمل المجلس النيابي. ونعلم ان هناك تشريعات مهمة جداً، وفي الوقت الذي يحكى كثيراً في هذه المرحلة عن مكافحة الفساد، فهذه المكافحة مع المحاسبة واسترداد الأموال المنهوبة ورفع الحصانات، هي اقتراحات قوانين تقدم بها تكتلنا، الى جانب اقتراحات مقدمة من كتل أخرى، وقد حان الوقت، على أن نخطو خطوة جدّية باتجاه اقرارها ودولة الرئيس وافقنا على ذلك".

 

اضاف " الدعوة للموازنة من مسؤوليتي، وقد جرى الاتفاق مع دولة الرئيس، الذي ابدى تجاوباً كبيراً على ذلك، على البدء خلال أيام، بعد الجلسة المخصصة لانتخاب هيئة المكتب ورؤساء اللجان النيابية لتجديد شرعية اللجان والمكتب، بتفعيل عمل الهيئة العامة، تحديداً بمواضيع تتعلّق بالقوانين التي طرحناها، وتوجيه اللجان اذا ما كان هذه القوانين قد احيلت اليها، بعدم التأخير، والاّ فسيحال الاقتراح الى اللجان المشتركة، ليكون هناك اسراع من دون تسرّع في عملية اقرار هذه القوانين".

 

وتابع كنعان "نأمل في أن تكون هذه الجلسة بابا" لإعادة انتظام عمل المؤسسات، وفقاً للمطالب المحقة التي رفعنا كلنا شعارها، والتي تبدأ ترجمتها كما قال فخامة رئيس الجمهورية من خلال المؤسسات الدستورية. واي عمل يريد الترجمة الجدية والفعلية لا بالتصاريح والعناوين الاعلامية فقط، يجب ان يمر بالمؤسسات الدستورية، والاّ نكون كمن يضيّع البوصلة".

 

وقال كنعان " لقد ابدينا رأينا، وطالبنا دولة الرئيس الذي تجاوب معنا وكان جاهزاً لهذه المبادرة والخطوة، وسنبدأ قريباً بالتعاون مع الجميع، بمن فيهم المواطنون الذي يطالبون الشفافية وان لا تكون هناك حصانات وسرّيات، والمحكمة الخاصة بالجرائم المالية التي تقدّم بها الرئيس عون عندما كان نائباً، سنتابعها في اللجان، وان تحال الى الهيئة العامة لاقرارها".

 

وختم بالقول "تحدثنا بالشق النيابي وكيفية الوصول بسرعة وجدية الى نتائج بالقوانين المطروحة وهناك امور اخرى تبحث عن المستوى السياسي وطرح فخامة رئيس الجمهورية".

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